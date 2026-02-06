Cómo ahorrar en el mantenimiento de su vehículo y evitar gastos extra

Postergar las visitas al mecánico ya no es opción; expertos revelan las estrategias definitivas para prevenir daños severos, alargar la vida de su motor y ahorrar millones.

¿Por qué suben los costos de reparación de vehículos en Colombia?

Tener un carro representa comodidad y estatus, pero también es una responsabilidad financiera que mes a mes reta a las familias colombianas. Sumado a los gastos fijos anuales, como el valor del SOAT y la revisión tecnomecánica obligatoria, los conductores enfrentan hoy una realidad ineludible: llevar el carro al taller es cada vez más costoso.

Según los datos revelados por el DANE en enero de 2026, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general se ubicó en un 5,35 %, el rubro de mantenimiento y reparación en talleres registró una alarmante variación anual del 7,48 %. Esta cifra, que lidera los incrementos en su categoría, demuestra que postergar los arreglos por intentar ahorrar a corto plazo es una decisión que termina saliendo muy cara.

Mantenimiento preventivo: la clave de los expertos para no perder dinero

Ante este panorama de altos costos operativos, la mejor estrategia para su economía personal es cambiar el chip: no hay que huirle al mecánico. Ser conscientes del desgaste natural que sufre una máquina es el primer paso para no acumular fallas que deriven en facturas impagables.

Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés, compañía con más de 25 años de experiencia en el mantenimiento de vehículos de alta gama en el país, señala que la forma en la que manejamos dicta la vida útil del automotor. "Una conducción consciente y eficiente preserva sus sistemas y reduce el desgaste de componentes como la suspensión, la transmisión, los frenos y el motor", explica el directivo.

7 consejos prácticos para ahorrar en el mantenimiento de su carro

Para proteger sus finanzas y evitar quedarse varado a mitad de camino, los especialistas en mecánica automotriz han diseñado una hoja de ruta clara. Siga estas siete recomendaciones de oro:

Lea el manual de su vehículo: No lo deje guardado en la guantera. Los ingenieros diseñaron los intervalos de mantenimiento basándose en los límites de cada pieza. Ignorar cuándo debe cambiar fluidos o correas le costará el triple en el mediano plazo.

No lo deje guardado en la guantera. Los ingenieros diseñaron los intervalos de mantenimiento basándose en los límites de cada pieza. Ignorar cuándo debe cambiar fluidos o correas le costará el triple en el mediano plazo. Anticípese con el mantenimiento preventivo: La regla de oro en la mecánica es simple: prevenir es más barato que reparar. Un cambio oportuno de aceite y filtros frena un efecto dominó de daños en el motor.

La regla de oro en la mecánica es simple: prevenir es más barato que reparar. Un cambio oportuno de aceite y filtros frena un efecto dominó de daños en el motor. No ignore las luces del tablero: En los carros modernos, un testigo encendido no es una sugerencia, es una advertencia crítica. Llevar el carro a diagnóstico apenas brilla una luz marca la diferencia entre un escaneo económico y una reparación mayor.

En los carros modernos, un testigo encendido no es una sugerencia, es una advertencia crítica. Llevar el carro a diagnóstico apenas brilla una luz marca la diferencia entre un escaneo económico y una reparación mayor. Revise la presión de las llantas mensualmente: Rodar con la calibración equivocada no solo acelera el desgaste de los frenos y la suspensión, sino que dispara el consumo de gasolina hasta en un 3 %.

Rodar con la calibración equivocada no solo acelera el desgaste de los frenos y la suspensión, sino que dispara el consumo de gasolina hasta en un 3 %. Mejore sus hábitos de conducción: Las vías en Colombia están llenas de baches y reductores de velocidad. Anticiparse a estos obstáculos, frenar con suavidad y evitar aceleraciones bruscas salvará su tren delantero.

Talleres mecánicos y repuestos: cómo elegir sin arriesgar su inversión

El ahorro inteligente también radica en saber dónde y con qué arreglar su vehículo. Si prefiere no usar la red de concesionarios oficiales, busque talleres mecánicos especializados en la marca de su carro. Existen opciones en el mercado que ofrecen calidad técnica de primer nivel, tiempos de entrega ágiles e importación directa de piezas, lo que se traduce en tarifas más competitivas.

Finalmente, exija siempre repuestos de calidad certificada. Aunque en Colombia es común buscar la pieza más barata del mercado ("genérica" o de dudosa procedencia), instalar un repuesto deficiente puede provocar cortocircuitos o fallas catastróficas en el sistema hidráulico. La verdadera economía vehicular no está en arreglar lo que ya se rompió, sino en invertir inteligentemente para que nunca llegue a fallar.