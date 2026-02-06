Más de 10.000 vacantes en Bogotá: anuncian dos grandes ferias de empleo esta semana

Bogotá tendrá una de las semanas más activas del año en materia de empleabilidad con la realización de dos grandes ferias de empleo que sumarán más de 10.000 oportunidades laborales para ciudadanos de distintos perfiles y niveles de experiencia.

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Por un lado, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una jornada de empleo dirigida especialmente a jóvenes, que se realizará el próximo 4 de junio en Theatron. De acuerdo con la entidad, el evento contará con más de 5.000 vacantes laborales y la participación de más de 50 empresas que ofrecerán oportunidades para diferentes perfiles.

La convocatoria busca facilitar el acceso al empleo formal para jóvenes que estén buscando trabajo o una primera experiencia laboral. Las empresas participantes tendrán disponibles cargos para distintos niveles de formación y experiencia, además de espacios enfocados en promover el talento joven en entornos inclusivos y diversos.

¿Cuándo será la feria de empleo con más de 5.000 vacantes en Bogotá?

La jornada se llevará a cabo el jueves 4 de junio en Theatron, ubicado en la calle 58 #10-32. El evento se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Los interesados deberán realizar previamente su inscripción a través de los canales habilitados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que existe una alta demanda de perfiles técnicos, operativos y profesionales en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento técnico y servicios, lo que ha impulsado nuevas oportunidades de vinculación laboral en la ciudad.

¿Dónde será la Megaferia de Empleo de Usaquén con 4.500 vacantes?

A esta convocatoria se suma la Megaferia de Empleo Empleafest 2026, organizada por la Alcaldía Local de Usaquén junto con aliados estratégicos y empresas del sector privado, que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 4.500 vacantes adicionales.

La jornada se realizará el viernes 5 de junio en el Parque Alcalá, también conocido como Parque Nueva Autopista, ubicado sobre la carrera 19 entre calles 134A y 137. El evento será gratuito y estará abierto para habitantes de toda Bogotá entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La megaferia contará con empresas de más de 25 sectores económicos que adelantarán procesos de selección en tiempo real para perfiles con y sin experiencia. Entre las oportunidades anunciadas se encuentran vacantes para auxiliares de bodega, cajeros, operarios, asesores comerciales, personal logístico, supervisores, docentes, auxiliares de servicios generales, abogados, ingenieros, médicos, administradores de empresas, contadores públicos, pasantes y practicantes universitarios.

Los organizadores recomendaron a los asistentes llevar varias copias impresas de su hoja de vida y disponer del tiempo suficiente para participar en los diferentes procesos de selección.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.