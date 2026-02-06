Blessd sorprende junto a Aida Victoria Merlano y anuncia “El Peor Hombre del Mundo”

El cantante colombiano Blessd volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un inesperado video promocional junto a Aida Victoria Merlano y Emiliano, el hijo de la influenciadora.

La publicación no solo llamó la atención por reunirlos nuevamente frente a las cámaras, sino también por revelar la fecha de lanzamiento de “El Peor Hombre del Mundo”, su próximo proyecto musical.

La sorpresa llegó luego de que el artista antioqueño comenzara a compartir pistas sobre una nueva etapa en su carrera bajo el concepto de “El peor hombre del mundo”. La frase despertó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes la relacionaron con algunas de las polémicas sentimentales que han rodeado al cantante en los últimos años.

Sin embargo, el reciente video parece mostrar una historia completamente distinta.

Blessd y Aida Victoria vuelven a coincidir en una producción

En las imágenes publicadas en redes sociales, Blessd y Aida Victoria interpretan a una pareja que comparte momentos cotidianos en el hogar junto a Emiliano.

La escena sorprendió a miles de seguidores, especialmente porque durante mucho tiempo no se les había visto trabajando juntos ni compartiendo espacios públicos.

La aparición de ambos provocó todo tipo de comentarios y teorías sobre el significado de la producción audiovisual. Algunos usuarios incluso especularon sobre una posible reconciliación o colaboración especial, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles adicionales.

“El Peor Hombre del Mundo” ya tiene fecha de estreno

Junto al video, Blessd acompañó la publicación con el mensaje: “El peor hombre del mundo. 19 de junio de 2026”, confirmando así la fecha en la que sus seguidores podrán conocer el proyecto completo.

El anuncio llega en un momento destacado para el artista, quien viene de realizar una exitosa gira por Colombia y Estados Unidos. Además, se consolidó como uno de los artistas más escuchados del país durante 2025 en Spotify.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo alrededor de “El Peor Hombre del Mundo”, una producción que promete mostrar una nueva faceta artística de Blessd y que ya comenzó a generar conversación entre sus millones de seguidores.