Cómo saber si una clínica de depilación láser es segura: lo que debe saber del procedimiento

La seguridad en los procedimientos estéticos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios, especialmente cuando se trata de tratamientos invasivos como la depilación láser.

Milena Roldán Cartagena, especialista en el sector de la belleza estética y CEO de Chaopelos, aseguró en que existen mecanismos oficiales que permiten verificar si un establecimiento cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.

Roldán señaló que de los principales indicadores es la denominada estrella azul, un distintivo visible en las recepciones de los centros habilitados para prestar servicios de salud.

Este elemento permite a los usuarios identificar que el establecimiento cuenta con los permisos necesarios y que puede ser consultado en los registros oficiales del sistema de salud.

La estrella azul, el primer filtro para verificar la legalidad de una estética

De acuerdo con Roldán Cartagena, cualquier procedimiento que implique el uso de elementos invasivos requiere autorización y vigilancia por parte de las autoridades competentes.

La empresaria explicó que los ciudadanos pueden ingresar al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para comprobar si una empresa se encuentra habilitada. A través del código del prestador o del número de identificación correspondiente, los usuarios pueden consultar la información oficial de la entidad, incluyendo sus sedes autorizadas.

Esta verificación permite confirmar que la dirección donde se presta el servicio coincide con la registrada ante las autoridades y que la habilitación pertenece efectivamente al establecimiento que promociona el tratamiento.

Roldán confirmó, que tras el lamentable fallecimiento de Yulixa Toloza, quien murió en una estética de garaje por un mal procedimiento, cada vez más personas solicitan esta información antes de iniciar un tratamiento, una práctica que considera positiva porque brinda mayor tranquilidad y transparencia a los usuarios.

¿Qué revisan las autoridades durante las inspecciones en estéticas?

Una vez una institución aparece registrada en los sistemas oficiales, queda sometida a controles periódicos por parte de las entidades encargadas de la vigilancia sanitaria.

Estas inspecciones buscan comprobar que los servicios ofrecidos estén debidamente autorizados, que los protocolos exigidos por la normatividad sean aplicados correctamente y que las condiciones operativas cumplan con los estándares establecidos.

Entre los aspectos evaluados figuran la vigencia de los registros sanitarios de los insumos utilizados, la ausencia de productos vencidos y el cumplimiento de las condiciones físicas y técnicas requeridas para la prestación del servicio.

La finalidad de estos controles es garantizar que los pacientes reciban atención en espacios que funcionen bajo parámetros de calidad y seguridad.

Procedimientos como la depilación láser crecer exponencialmente en Colombia

La creciente importancia de estos estándares coincide con un aumento sostenido de la demanda de servicios estéticos. Durante los primeros tres meses del año, Chaopelos reportó la atención de 5.557 clientes y destacó que la depilación láser continúa siendo el procedimiento más solicitado, con un crecimiento del 15%, por lo que abrió dos nuevas sedes habilitadas y verificadas en puntos estratégicos, en el centro comercial Plaza Imperial y Hayuelos.

La empresa también reportó incrementos en tratamientos corporales de reducción y tonificación, así como un aumento del 26% en la demanda masculina, reflejando cambios en los hábitos de autocuidado y bienestar.

Actualmente, la compañía atiende más de 3.000 usuarios mensuales y sostiene su operación sobre tecnología con registro Invima, protocolos de seguridad clínica y personal calificado.

Su estrategia de crecimiento incluye nuevas sedes en Bogotá y un plan de expansión que busca fortalecer el acceso a servicios estéticos respaldados por estándares profesionales y controles sanitarios.

En un mercado cada vez más dinámico, especialistas coinciden en que la mejor herramienta para los usuarios sigue siendo la verificación previa. Revisar la presencia de la estrella azul, consultar los registros oficiales y confirmar las habilitaciones vigentes puede marcar la diferencia entre acudir a un establecimiento autorizado o asumir riesgos innecesarios.