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Ranking de las motos más vendidas en Colombia durante mayo de 2026

Vea cuáles fueron las motos más vendidas en Colombia durante mayo de 2026. AKT, Bajaj, Yamaha y Suzuki lideraron el ranking de matrículas en un mercado que superó las 110.000 unidades vendidas.

Ranking de las motos más vendidas en Colombia durante mayo de 2026
Foto: CarroYA

Noticias RCN

junio 02 de 2026
04:39 p. m.
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La motocicleta continúa consolidándose como uno de los vehículos más importantes para la movilidad y el trabajo de millones de colombianos. Así lo demuestran las cifras más recientes de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, que revelaron un fuerte crecimiento en las ventas durante mayo de 2026.

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Según el informe, en el país se matricularon 110.599 motocicletas nuevas durante el quinto mes del año, una cifra que representa un aumento del 23,03 % frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento confirma el papel fundamental que tienen las motos como herramienta de transporte, emprendimiento y generación de ingresos.

Actualmente, más de 6,16 millones de hogares colombianos cuentan con al menos una motocicleta, lo que equivale al 32 % de los hogares del país. Además, se estima que más de 13 millones de personas dependen de este vehículo para movilizarse o desarrollar actividades productivas.

Las marcas de motos más vendidas en mayo de 2026

Durante mayo, Bajaj lideró el mercado colombiano con 19.868 motocicletas matriculadas. En segundo lugar se ubicó Suzuki con 17.552 registros, mientras que Honda ocupó la tercera posición con 15.903 unidades.

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El listado continuó con AKT (14.798), Yamaha (14.519), Hero (8.381), TVS (8.126) y Victory (5.330), consolidando el dominio de estas marcas en el mercado nacional.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento de Honda, que aumentó sus ventas un 53,68 % frente a mayo de 2025. También sobresalieron Bajaj, con un incremento de 36,99 %, y Hero, con 24,13 %.

Los modelos de motocicletas más vendidos del mes

Entre los modelos con mayor número de matrículas en mayo de 2026, la AK125NKD EIII de AKT encabezó el ranking con 6.518 unidades registradas y una participación de mercado de 5,89 %.

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El segundo lugar fue para la CT100 ES Spoke de Bajaj, con 4.606 unidades, seguida por la Yamaha NMAX155 (GPD155-A), que alcanzó 4.034 registros.

Completaron el top cinco la DR150 ABS de Suzuki, con 3.861 motocicletas matriculadas, y la CT100 KS Spoke de Bajaj, que registró 3.795 unidades.

Las cifras reflejan que las motos continúan siendo una alternativa clave para la movilidad de los colombianos, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, donde se concentra más del 95 % del parque de motocicletas del país.

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