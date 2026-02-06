🔴 EN VIVO 🔴 Junior 3-0 Atlético Nacional: Siga en directo el minuto a minuto de la ida de la final de la Liga Betplay

El fútbol profesional colombiano se paraliza esta noche con el esperado partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

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Dos de las instituciones más grandes e históricas del país, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, se verán las caras a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Romelio Martínez, en un duelo de alta tensión que promete ser el primer capítulo de una batalla inolvidable por la estrella de mitad de año.

¿Cómo llegan ambos equipos a la final del FPC?

El conjunto barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, llega a esta instancia con el empuje anímico de su hinchada tras dejar en el camino de forma agónica a Independiente Santa Fe en la tanda de penales de las semifinales. Para el "Tiburón", que busca bordar su estrella número 12, esta final representa la oportunidad perfecta para salvar el semestre, luego de las frustraciones sufridas a nivel internacional.

No obstante, el equipo llega con novedades de peso, ya que referentes de la plantilla como Carlos Bacca y Yimmi Chará no entraron en la convocatoria para este primer choque, dándole paso al liderazgo del capitán Fabián Ángel y la presencia ofensiva de Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

Por su parte, Atlético Nacional llega a la capital del Atlántico con el cartel de favorito y la confianza por las nubes. Bajo la dirección técnica de Diego Arias, el "Rey de Copas" cabalgó con autoridad las fases previas, dejando en el camino a rivales como Deportes Tolima, y lidera con comodidad la tabla de la reclasificación.

Los antioqueños, que buscan su corona número 20 en la historia de la liga, sufrieron la baja por lesión de Milton Casco, por lo que Samuel Velásquez se perfila como inicialista en una nómina que destaca por nombres de jerarquía como Mateus Uribe, Jorman Campuzano y el atacante Alfredo Morelos. Además, Nacional cuenta con el antecedente fresco de haber goleado 4-0 a Junior en este mismo escenario durante la fase regular el pasado mes de marzo.

Esta serie de 180 minutos —cuya vuelta se disputará el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín— pondrá a prueba la solidez defensiva de los antioqueños frente a la tradicional fortaleza del Junior ante su gente. Con las cartas sobre la mesa y los planteles listos, la mesa está servida para que ruede el balón en la final más atractiva y esperada de los últimos años en el balompié nacional.