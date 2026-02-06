Aerolíneas deberán pagar combustible de Venezuela a Estados Unidos

Las aerolíneas y navieras que operan en Venezuela deberán realizar los pagos por combustible directamente a una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con una notificación emitida por el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y enviada con membrete de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La comunicación, fechada el 28 de mayo, fue dirigida a las empresas que adquieren combustible en el país. Según la información publicada por el medio español El Diario, el documento incluye instrucciones de las autoridades estadounidenses para efectuar las transferencias a una cuenta del Tesoro de EE. UU.

El texto adjunto señala que “el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, puede recibir fondos estadounidenses en nombre de Venezuela mediante Fedwire”. Asimismo, indica que los recursos serán consignados en una “cuenta de custodia de Venezuela”.

¿Cómo deberán realizar los pagos las aerolíneas y navieras en Venezuela?

La notificación establece que cada transferencia deberá identificar de manera específica el concepto correspondiente. Entre las categorías mencionadas figuran petróleo, oro, minerales u otros recursos, con el fin de facilitar la clasificación de los fondos depositados.

La medida aplica a los pagos relacionados con combustible JET A1, MGO e IFO 380, productos utilizados por la industria de la aviación y el transporte marítimo. La comunicación está firmada por Yolimar Cedeño, gerente de Ventas de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro Nacional de Pdvsa.

Además, las aerolíneas y navieras deberán presentar los comprobantes de pago ante sus respectivos asesores de ventas para realizar la conciliación correspondiente y garantizar la continuidad del suministro de combustible.

¿Qué se ha dicho sobre el destino de los recursos venezolanos?

El documento se conoce meses después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refiriera a un acuerdo relacionado con la comercialización de recursos venezolanos. En enero, Rubio explicó que el petróleo sancionado podría comercializarse a precios de mercado y que los fondos obtenidos serían depositados en una cuenta supervisada.

Según sus declaraciones, los recursos serían utilizados en beneficio del pueblo venezolano. “El acuerdo es el siguiente: sobre el petróleo sancionado y en cuarentena, les permitiremos comercializarlo a precios de mercado, no con el descuento que obtenía China. A cambio, los fondos se depositarán en una cuenta que supervisaremos y ellos gastarán ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”, afirmó en ese momento.

De acuerdo con las fuentes citadas por El Diario, la nueva disposición representa un mecanismo de control directo sobre los pagos derivados de la venta de recursos venezolanos. La medida afecta específicamente las operaciones vinculadas al suministro de combustible para aerolíneas y navieras que mantienen actividades dentro del territorio venezolano.