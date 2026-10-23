Cómo aplicar a los subsidios de vivienda para mujeres cabeza de hogar: téngalo en cuenta

Con el objetivo de reducir la brecha de género en el acceso a la propiedad y garantizar condiciones de hábitat digno para los hogares más vulnerables, las autoridades locales han puesto en marcha una nueva jornada de la Feria de Vivienda, orientada de manera prioritaria y exclusiva a mujeres jefas de hogar. Esta iniciativa busca facilitar la adquisición y el mejoramiento de inmuebles mediante subsidios distritales e incentivos financieros adaptados a sus necesidades económicos actuales.

La convocatoria, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, representa un esfuerzo interinstitucional por ofrecer soluciones concretas a miles de familias dependientes del sustento femenino.

La iniciativa brinda asesoría directa sobre las distintas ofertas de vivienda de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP), además de brindar acompañamiento en educación e inclusión financiera para gestionar créditos hipotecarios.

Requisitos y condiciones para acceder a los beneficios

Para ser parte de este programa y recibir los aportes del Distrito, los hogares postulantes deben cumplir con una serie de criterios socioeconómicos establecidos por la entidad:

Liderazgo del hogar: La jefatura del núcleo familiar debe estar a cargo de una mujer mayor de edad.

Límite de ingresos: La sumatoria de los ingresos de todos los integrantes de la familia no debe superar los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a $7.003.620 para el periodo vigente).

Propiedad e historial: Ninguno de los miembros de la familia puede ser propietario de un inmueble en el territorio nacional, ni haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que se haya aplicado efectivamente en el pasado.

Durante el desarrollo de la feria, los asistentes tienen la posibilidad de conectarse directamente con constructoras, entidades financieras y cajas de compensación familiar para avanzar en el proceso de cierre financiero.

Asimismo, la oferta abarca desde modalidades de subsidios para la compra de vivienda nueva —como los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra— hasta incentivos destinados a la mejora de acabados, baños, cocinas y estructuras en viviendas habitadas.