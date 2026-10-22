Grupo Nutresa comprará Presto: ¿Qué pasará con sus restaurantes en Colombia?

La reconocida cadena de hamburguesas Presto comienza una nueva etapa en Colombia, luego de atravesar una crisis financiera que la llevó a un proceso de liquidación judicial.

Este jueves 22 de octubre, en horas de la noche, Grupo Nutresa confirmó la firma de un contrato de compraventa para adquirir la marca, junto con sus restaurantes, planta y centros de producción.

La noticia llega después de varios días de incertidumbre sobre el futuro de la compañía, que acumula deudas cercanas a los $31.000 millones, cifra que se conoció hace pocos días.

Grupo Nutresa confirma compra de Presto: ¿qué pasará con sus restaurantes?

De acuerdo con lo anunciado, Presto pasará a formar parte del negocio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que reúne marcas como El Corral, Papa John’s, Mimo’s y Leños & Carbón.

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Sin embargo, Presto conservará su identidad y funcionará como una marca independiente, manteniendo productos tradicionales como sus hamburguesas, la reconocida salsa Presto y el pie de manzana.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó la importancia de preservar el legado de la cadena: “Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”.

La compañía explicó que durante las próximas semanas definirá un plan para fortalecer el negocio, priorizando la continuidad de sus operaciones y el trabajo con empleados y proveedores.

¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?

El pasado 13 de octubre, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Franquicias y Concesiones S. A. S., operadora de Presto, debido a sus problemas económicos.

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La empresa había intentado reorganizar deudas por aproximadamente $31.000 millones, pero no consiguió cumplir sus compromisos financieros.

Días después, la entidad autorizó que los restaurantes continuaran funcionando mientras se buscaba un comprador.

Ahora, con el acuerdo anunciado por Nutresa, la cadena de 45 años de historia encuentra una oportunidad para continuar en el mercado colombiano.

La firma del contrato marca un avance importante. Sin embargo, hay que aclarar que todavía no se conoce el valor de la operación ni los detalles de su cierre definitivo.