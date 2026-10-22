¿Usa aplicaciones para pagar o pedir créditos? Estas son las precauciones

Los pagos inmediatos, los créditos digitales y los servicios financieros integrados en aplicaciones están cambiando la forma en que los colombianos administran su dinero. Aunque estas herramientas agilizan las operaciones, también requieren precauciones para evitar costos inesperados y proteger los datos personales.

Esta transformación se conoce como TechFin, un modelo en el que empresas tecnológicas incorporan servicios financieros a las plataformas que sus usuarios ya utilizan, como aplicaciones de comercio electrónico, domicilios y movilidad.

En Colombia, uno de los avances más visibles es Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Según las cifras incluidas en el balance de su primer año de operación, el sistema superó los 1.700 millones de transacciones y movilizó más de $262 billones.

¿Qué debe revisar antes de aceptar un crédito digital?

La expansión de este modelo también está cambiando la competencia en el sector financiero. Los bancos, las fintech y las plataformas digitales buscan integrar servicios de pago y financiación para llegar a los usuarios en el momento en que los necesitan. Esta dinámica puede ampliar las alternativas disponibles para los consumidores, aunque sus beneficios dependerán de las condiciones de cada producto y los costos asociados.

Solicitar financiación durante una compra puede resultar práctico, pero antes de aceptar una oferta es importante comparar la tasa de interés, el valor de las cuotas, el plazo y los cobros adicionales. También se debe verificar quién otorga el préstamo y cuáles son las condiciones de pago.

La facilidad para acceder al crédito desde el celular no significa que sea la opción más económica. Por eso, conviene revisar la capacidad de pago y leer las condiciones antes de asumir una obligación.

¿Cómo proteger los datos personales al usar estas plataformas?

Los servicios financieros digitales pueden requerir documentos, datos personales y mecanismos de verificación de identidad. Antes de autorizar el uso de esta información, los usuarios deben comprobar qué datos compartirán, con qué finalidad y quién tendrá acceso a ellos.

También se recomienda utilizar aplicaciones oficiales, evitar enlaces sospechosos y nunca entregar contraseñas ni códigos de seguridad a terceros.

En Colombia, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, impulsa las transferencias entre entidades financieras. A su vez, las finanzas abiertas buscan facilitar el intercambio de información bajo condiciones reguladas y con autorización del titular.

Diana Prada, vicepresidenta de ventas de Become Digital, abordó estos desafíos durante el panel sobre el ecosistema TechFin del Latam Fintech Market 2026.

“La discusión de banco contra fintech quedó atrás y fue reemplazada por una lógica de ensamblaje. El competidor de ayer es el proveedor de hoy. Los bancos integran componentes en lugar de construirlos, las fintech buscan licencias mediante alianzas con entidades vigiladas, y las plataformas aportan distribución”, mencionó Prada.

Por estas razones, los usuarios deben comparar las condiciones de cada producto, verificar quién presta el servicio y proteger su información antes de realizar operaciones.