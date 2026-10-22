CANAL RCN
Economía

¿Usa aplicaciones para pagar o pedir créditos? Estas son las precauciones

¿Va a solicitar un crédito por internet? Revise estos puntos antes de aceptarlo.

servicios-financieros-digitales-colombia-consejos-usuarios
Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los pagos inmediatos, los créditos digitales y los servicios financieros integrados en aplicaciones están cambiando la forma en que los colombianos administran su dinero. Aunque estas herramientas agilizan las operaciones, también requieren precauciones para evitar costos inesperados y proteger los datos personales.

Esta transformación se conoce como TechFin, un modelo en el que empresas tecnológicas incorporan servicios financieros a las plataformas que sus usuarios ya utilizan, como aplicaciones de comercio electrónico, domicilios y movilidad.

En Colombia, uno de los avances más visibles es Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Según las cifras incluidas en el balance de su primer año de operación, el sistema superó los 1.700 millones de transacciones y movilizó más de $262 billones.

¿Qué debe revisar antes de aceptar un crédito digital?

La expansión de este modelo también está cambiando la competencia en el sector financiero. Los bancos, las fintech y las plataformas digitales buscan integrar servicios de pago y financiación para llegar a los usuarios en el momento en que los necesitan. Esta dinámica puede ampliar las alternativas disponibles para los consumidores, aunque sus beneficios dependerán de las condiciones de cada producto y los costos asociados.

Solicitar financiación durante una compra puede resultar práctico, pero antes de aceptar una oferta es importante comparar la tasa de interés, el valor de las cuotas, el plazo y los cobros adicionales. También se debe verificar quién otorga el préstamo y cuáles son las condiciones de pago.

Nu permitirá transferencias por Bre-B con tarjeta de crédito: así funciona la nueva opción
RELACIONADO

Nu permitirá transferencias por Bre-B con tarjeta de crédito: así funciona la nueva opción

La facilidad para acceder al crédito desde el celular no significa que sea la opción más económica. Por eso, conviene revisar la capacidad de pago y leer las condiciones antes de asumir una obligación.

¿Cómo proteger los datos personales al usar estas plataformas?

Los servicios financieros digitales pueden requerir documentos, datos personales y mecanismos de verificación de identidad. Antes de autorizar el uso de esta información, los usuarios deben comprobar qué datos compartirán, con qué finalidad y quién tendrá acceso a ellos.

También se recomienda utilizar aplicaciones oficiales, evitar enlaces sospechosos y nunca entregar contraseñas ni códigos de seguridad a terceros.

Así utilizan el nombre de Bre-B para intentar robar información financiera
RELACIONADO

Así utilizan el nombre de Bre-B para intentar robar información financiera

En Colombia, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, impulsa las transferencias entre entidades financieras. A su vez, las finanzas abiertas buscan facilitar el intercambio de información bajo condiciones reguladas y con autorización del titular.

Diana Prada, vicepresidenta de ventas de Become Digital, abordó estos desafíos durante el panel sobre el ecosistema TechFin del Latam Fintech Market 2026.

“La discusión de banco contra fintech quedó atrás y fue reemplazada por una lógica de ensamblaje. El competidor de ayer es el proveedor de hoy. Los bancos integran componentes en lugar de construirlos, las fintech buscan licencias mediante alianzas con entidades vigiladas, y las plataformas aportan distribución”, mencionó Prada.

¿Nuevo tope para el envío de dinero entre llaves de Bre-B? Propuesta desde el Banco de la República
RELACIONADO

¿Nuevo tope para el envío de dinero entre llaves de Bre-B? Propuesta desde el Banco de la República

Por estas razones, los usuarios deben comparar las condiciones de cada producto, verificar quién presta el servicio y proteger su información antes de realizar operaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 22 de octubre de 2026

Energías Renovables

Modelo colombiano de programas de sostenibilidad y gestión social será aplicado en México

Emprendimiento

¿Qué están haciendo las empresas para recuperar la confianza de sus clientes y proteger sus datos?

Otras Noticias

Copa Libertadores

¡Por penales! Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores y enfrentará a Palmeiras

Los colombianos Edwin Cetré y Miguel Monsalve hacen parte de la nómina del club argentino que buscará su quinta Copa Libertadores.

Viral

Video | Vea el emotivo gesto de Miley Cyrus con una fanática en uno de sus conciertos

La artista estadounidense se presentó en una doble fecha en Los Ángeles para interpretar las canciones de su nuevo álbum musical.

Nariño

Policía de Nariño incautó más de 4.000 aletas de tiburón que iban a ser comercializadas en Hong Kong

España

Periodista advertía sobre las condiciones del mar cuando una ola lo golpeó en directo

Invima

Invima prohíbe suplemento para la caída del cabello: es popular en redes sociales