Así puede consultar con su cédula si está reportado en Datacrédito sin realizar algún pago

Conozca cómo puede consultar si tiene algún reporte por deudas con solo su documento.

marzo 10 de 2026
12:46 p. m.
En el panorama financiero colombiano, mantener un historial crediticio saludable es la llave para acceder a préstamos de vivienda, vehículos o tarjetas de crédito. Sin embargo, existe el mito de que conocer este estado siempre tiene un costo.

La realidad es que, gracias a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva (Ley 2157 de 2021), los ciudadanos tienen el derecho de consultar su información de manera gratuita y permanente a través de los canales digitales oficiales.

Así puede consultar con su cédula si está reportado en Datacrédito gratis

Para revisar su reporte sin gastar un solo peso, debe dirigirse al portal oficial de "Midatacrédito". Siga estos pasos:

  1. Ingreso oficial: Acceda a la página web de www.midatacredito.com.
  2. Registro de cuenta: Si es su primera vez, deberá registrarse ingresando su número de cédula, nombre completo, correo electrónico y número de celular.
  3. Validación de identidad: Por seguridad, el sistema le realizará una serie de preguntas de validación (por ejemplo: "¿Con qué entidad tiene una cuenta de ahorros actualmente?" o "¿Cuál de estas direcciones ha registrado anteriormente?").
  4. Acceso al panel: Una vez superado el filtro de seguridad, entrará a su tablero principal. Allí podrá ver el resumen de sus cuentas (abiertas y cerradas), el estado de sus obligaciones y si tiene reportes negativos vigentes.
Es importante aclarar que la versión gratuita permite ver el historial detallado, es decir, quién lo reportó y si está al día. No obstante, esta modalidad no suele mostrar el puntaje crediticio (score) numérico, el cual está reservado para los planes de pago mensuales. Para la mayoría de los trámites básicos y para verificar que no sea víctima de suplantación de identidad, la versión gratuita es más que suficiente.

Recuerde que, por ley, las centrales de riesgo como DataCrédito o TransUnion tienen la obligación de permitirle el acceso a su información. Si encuentra una irregularidad o una deuda que ya pagó pero sigue apareciendo como "mora", usted tiene derecho a presentar una reclamación directa ante la entidad financiera o la misma central de riesgo, la cual debe resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles.

