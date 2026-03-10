CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Este fue el reporte

¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué municipios se sintió el movimiento telúrico? Descubra los detalles completos.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:40 p. m.
Este 10 de marzo de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos nueve temblores.

Además, uno de ellos se sintió ampliamente en varios municipios. ¿Dónde fue el epicentro? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 10 de marzo de 2026

  • 2:30 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 110 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Lebrija (Santander), a 21 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 25 de Girón (Santander).

Ojo: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 9 de marzo de 2026!
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de marzo de 2026

  • 12:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 12:53 a.m.

Epicentro: Cáceres, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros Cáceres (Antioquia), a 24 de Tarazá (Antioquia) y a 44 de El Bagre (Antioquia).

  • 2:52 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 4 de Susa (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).

  • 6:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 8:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 9:05 a.m.

Epicentro: Colombia, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

¿Qué recomendaciones se deben seguir durante los temblores?

Las entidades especializadas como el Servicio Geológico Colombiano han indicado que durante los sismos se debe evitar lo siguiente:

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 8 de marzo de 2026! Esto se reportó
¡Tembló masivamente en Colombia hoy 8 de marzo de 2026! Esto se reportó

  • Usar ascensores.
  • Acercarse a vidrios y ventanas.
  • Estar cerca de marcos de puertas y elementos pesados.
  • Correr.
  • Evacuar hacia sitios rodeados de árboles y cables de electricidad.
