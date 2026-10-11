Subsidios ya se pueden pagar por Bre-B: caja de compensación habilitó esta opción

Los beneficiarios del subsidio familiar en Colombia cuentan ahora con una nueva alternativa rápida e interoperable para gestionar sus recursos. Colsubsidio anunció la integración de la plataforma Bre-B a sus sistemas de pago, una medida que permitirá a miles de afiliados transferir el saldo de su cuota monetaria de manera inmediata hacia cualquier entidad financiera o billetera digital del país.

Esta iniciativa busca modernizar la distribución de las ayudas financieras de la caja de compensación familiar, facilitando el acceso a los fondos sin necesidad de desplazamientos físicos a puntos de retiro ni trámites complejos.

A través de este nuevo servicio, desarrollado en alianza con la red de pagos Redeban, la transacción se procesa en tiempo real utilizando únicamente llaves de identificación como el número de celular o la cédula.

Así funciona el nuevo cobro por Bre-B

El proceso de transferencia se realiza directamente desde la plataforma oficial de la caja de compensación. Para acceder al beneficio, el afiliado debe seguir estos pasos básicos:

Ingresar al portal web o aplicación de Colsubsidio y dirigirse a la sección del subsidio monetario.

Seleccionar la opción de envío o transferencia de dinero a través del sistema de pagos inmediatos.

Elegir como destino la llave registrada en Bre-B (asociada a su cuenta de ahorros, corriente o billetera digital habitual).

Confirmar el monto a transferir y validar la operación mediante los mecanismos de seguridad requeridos.

Una vez confirmada la transacción, el dinero queda disponible de forma instantánea en la entidad financiera elegida por el usuario.

La adopción de esquemas de pago inmediatos representa un avance clave en la inclusión financiera en Colombia. Con la entrada en funcionamiento del ecosistema impulsado por el Banco de la República y las redes interconectadas como Redeban, el país avanza hacia la reducción del uso de dinero en efectivo en la entrega de beneficios sociales.

Hasta la implementación de esta alternativa, la disponibilidad de la cuota monetaria solía depender de canales físicos o convenios específicos con plataformas limitadas. La llegada de Bre-B a la infraestructura de Colsubsidio simplifica la operativa diaria de los trabajadores afiliados, permitiéndoles pagar servicios, realizar compras o administrar su presupuesto familiar de manera ágil desde sus dispositivos móviles.

Con este paso, la caja de compensación reafirma su compromiso con el uso de tecnologías financieras de vanguardia, optimizando la experiencia de sus usuarios y garantizando mayor seguridad en la entrega de subsidios en todo el territorio nacional.