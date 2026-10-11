Ministerio de Educación confirmó fechas de vacaciones de Semana Santa para el año 2027

Con la expedición de los lineamientos oficiales por parte de las secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, miles de familias, estudiantes y docentes en Colombia ya pueden planificar sus actividades y descansos para el próximo ciclo lectivo.

Una de las consultas más frecuentes por parte de la comunidad educativa gira en torno a la temporada de descanso de mitad de temporada y, en especial, a la definición exacta de las vacaciones de Semana Santa para el año 2027.

De acuerdo con la normativa establecida, el calendario escolar para el próximo año contempla un total de 40 semanas lectivas de trabajo académico, las cuales se complementan con 12 semanas de receso estudiantil distribuidas a lo largo de todo el periodo.

Estas pausas están diseñadas para garantizar el bienestar de los alumnos de instituciones oficiales y privadas, así como los espacios de desarrollo institucional para los docentes.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2027 para los estudiantes?

Según el cronograma oficial divulgado, la semana de receso correspondiente a la festividad religiosa y de descanso nacional tendrá lugar del 22 al 28 de marzo de 2027. Este periodo de una semana se encuentra inmerso dentro del primer semestre académico, el cual dará inicio formal el 25 de enero y se extenderá hasta el 20 de junio.

Para los estudiantes, esta pausa de finales de marzo representa el segundo receso del año calendario, justo después de las dos semanas de vacaciones correspondientes al empalme de principios de año (programadas del 11 al 24 de enero).

Así se distribuye el calendario escolar para 2027

El esquema de descansos aprobado para el calendario académico abarca cinco momentos clave en el año, permitiendo que los hogares colombianos programen con anticipación viajes y actividades familiares: