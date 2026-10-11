Nueva normativa en Colombia: regalarán la placa técnica a usuarios de patinetas eléctricas

La movilidad eléctrica en el territorio nacional experimenta un cambio trascendental. Frente a las recientes disposiciones del Gobierno Nacional para reglamentar la circulación de la micromovilidad urbana, Segway Colombia (representado por CKT Global), la empresa de movilidad eléctrica más grande del mundo, anunció una iniciativa sin precedentes: entregará sin ningún costo las placas técnicas obligatorias a sus usuarios en todo el país durante un tiempo limitado.

Esta estrategia busca incentivar el cumplimiento normativo y respaldar a los ciudadanos en la transición hacia un marco vial más estructurado, seguro y sostenible en las principales ciudades colombianas.

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¿Qué exige la nueva Ley en Colombia?

La medida surge como respuesta directa a la reglamentación de la Ley 2486 de 2025 emitida por el Ministerio de Transporte. Dicha normativa establece la obligación legal de instalar un distintivo de identificación técnica en los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana (VELMPU).

A diferencia de la matrícula convencional del RUNT utilizada para automóviles o motocicletas, esta nueva placa técnica consiste en una lámina de aluminio negro mate de 104 mm x 30 mm. En ella se debe incluir información vital del equipo, tales como:

Número de serie y año de fabricación

Potencia y velocidad máxima

Marca, modelo y peso del vehículo

Categoría y clase correspondiente

La obligación entrará en vigor a partir del primero de enero de 2027 y cobijará a los siguientes medios de transporte:

Bicicletas eléctricas: Aquellas de pedaleo asistido con una potencia continua no mayor a 350 W y una velocidad asistida de hasta 25 km/h.

Patinetas y monopatines eléctricos: Demás vehículos de movilidad personal de una sola plaza con una potencia instalada de hasta 1.000 vatios y una velocidad máxima por diseño de 40 km/h.

"En Segway Colombia siempre hemos estado comprometidos con el cumplimiento de las normatividades y la reglamentación del uso de los vehículos de movilidad personal en el país. Nuestros usuarios han sido pioneros en adoptar un medio de transporte urbano limpio, seguro y eficiente, con esta iniciativa queremos facilitarles el acceso a su identificación sin ningún costo, garantizando que sigan circulando con tranquilidad, respaldo técnico y apego a las normas viales", afirma Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de la compañía.

Así puede acceder a la placa ante la nueva normativa

Para facilitar el proceso a sus clientes y evitar traumatismos, la marca habilitó un procedimiento digital accesible desde cualquier región del país. Esta primera fase de la campaña cuenta con un inventario limitado de 2.000 unidades y aplica exclusivamente para vehículos importados de manera oficial por Segway Colombia (CKT Global).

Los interesados deberán ingresar al enlace oficial de registro en el Formulario de Láminas Segway y completar los datos requeridos tanto del vehículo como del propietario.

Posteriormente, se coordinará la recepción de la placa, las cuales se comenzarán a entregar de forma gratuita a partir del mes de diciembre en los puntos físicos autorizados ubicados en Bogotá, Medellín y Barranquilla.