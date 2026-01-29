El programa de Protección Social al Adulto Mayor, conocido como Colombia Mayor, se ha consolidado como la principal red de seguridad para la población de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

Bajo la administración de Prosperidad Social (DPS), este subsidio está diseñado para aquellos ciudadanos que, tras una vida de trabajo informal o condiciones de pobreza, no lograron acceder a una pensión y carecen de rentas suficientes para su subsistencia.

El panorama de la protección social en Colombia está viviendo un cambio histórico. Con la implementación del Pilar Solidario derivado de la reforma pensional, el programa ha dejado de ser un auxilio de subsistencia mínima para convertirse en un bono pensional que busca sacar a los beneficiarios de la línea de pobreza extrema.

Para este 2026, el Gobierno Nacional ha asegurado los recursos para mantener y expandir este beneficio, elevando la calidad de vida de millones de adultos mayores en todo el territorio nacional.

Habilitan nuevos cupos para obtener subsidio de 230 mil pesos: link para consultar con su cédula

La gran novedad para este año es la consolidación del pago de $230.000 mensuales para un grupo específico de la población. Mientras que anteriormente el subsidio general era de $80.000, ahora las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad tienen derecho a recibir el monto incrementado de $230.000.

Para acceder a las nuevas plazas disponibles en 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser colombiano y haber residido en el país durante los últimos 10 años.

Tener mínimo tres años menos de la edad de pensión (mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años) para entrar en lista de espera, aunque el pago de $230.000 se activa plenamente al alcanzar los 60 o 65 años respectivamente.

Estar clasificado en los grupos A, B o C (hasta el subgrupo C1).

No recibir ninguna pensión ni tener ingresos que superen el salario mínimo.

Para inscribirse en este programa en la modalidad de nuevos cupos, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la oficina del enlace municipal de Colombia Mayor en su ciudad o municipio.

El funcionario encargado cruzará la información con la base de datos del Sisbén y el Registro Social de Hogares. Una vez validado, el adulto mayor ingresa a una lista de priorización nacional. Los cupos se asignan a medida que se liberan plazas o se habilitan nuevas partidas presupuestales.