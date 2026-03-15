Emprendimientos colombianos irán por el sueño de Silicon Valley en Red Bull Basement 2026

Las ideas innovadoras de jóvenes colombianos tendrán nuevamente una vitrina internacional gracias a una nueva edición de Red Bull Basement 2026. La iniciativa, que funciona como una incubadora global de innovación, abrió oficialmente su convocatoria en el país con el objetivo de impulsar a estudiantes y emprendedores en etapa inicial para que transformen sus ideas en proyectos tecnológicos con potencial real de negocio.

El programa invita a participantes de diferentes disciplinas a desarrollar soluciones utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial, mentorías especializadas y recursos tecnológicos que les permitan convertir una propuesta inicial en un producto funcional. El equipo que resulte ganador en Colombia tendrá la oportunidad de representar al país en la Final Mundial que se celebrará en Silicon Valley, en Estados Unidos, uno de los ecosistemas tecnológicos más importantes del planeta.

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La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026 y está dirigida a residentes en Colombia mayores de 18 años que deseen impulsar una idea innovadora con impacto social, tecnológico o empresarial.

Innovación con herramientas de inteligencia artificial

El formato de Red Bull Basement está diseñado para acompañar a los participantes en el proceso de pasar de la idea al producto. Para ello, el programa se desarrolla en alianza con compañías tecnológicas como Microsoft y AMD, que brindan acceso a herramientas de inteligencia artificial y recursos digitales para el desarrollo de prototipos.

A través de estas plataformas, los equipos podrán utilizar soluciones tecnológicas que facilitan el diseño y la creación de aplicaciones, incluso para quienes no cuentan con experiencia previa en programación. Entre los beneficios se incluyen acceso a créditos en Microsoft Azure, herramientas de productividad y apoyo para desarrollar pruebas de concepto que permitan materializar sus ideas.

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El impacto del programa ya ha sido visible en ediciones anteriores. Un ejemplo es el caso del emprendedor filipino Soj Gamayon, ganador de la Final Mundial 2024 celebrada en Tokio, quien desarrolló la plataforma Agriconnect para fortalecer las conexiones dentro del sector agrícola. Tras su triunfo, tuvo la oportunidad de viajar a Silicon Valley para trabajar junto a expertos de la industria tecnológica y avanzar en el desarrollo de su proyecto.

Un camino hacia la final global

El proceso de Red Bull Basement 2026 se desarrollará en varias etapas. La primera consiste en la postulación en línea, donde los equipos —integrados por una o dos personas— deberán presentar su idea a través del portal oficial del evento. Posteriormente, un grupo de expertos seleccionará las propuestas más destacadas del país.

Los equipos elegidos serán invitados a la Final Nacional en Colombia, programada para el 18 de abril en Bogotá, donde deberán presentar un prototipo de su proyecto y realizar un pitch de dos minutos ante un jurado compuesto por líderes de la industria.

El equipo ganador avanzará a una fase de desarrollo en la que trabajará para convertir su propuesta en un Producto Mínimo Viable (MVP) con apoyo de mentores internacionales. Finalmente, los representantes de más de 40 países viajarán a Silicon Valley del 1 al 3 de junio de 2026 para presentar sus proyectos en la Final Mundial.

Además de la visibilidad internacional, el equipo ganador del certamen recibirá un premio de 100.000 dólares en financiación sin cesión de participación, créditos adicionales en la nube y acceso a mentorías especializadas, recursos que buscan convertir una idea prometedora en una empresa real con proyección global.