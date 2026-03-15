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Tranquilidad para Nacional y América, preocupación para Millonarios y Santa Fe: así quedó la tabla de la Liga BetPlay

Descubra cuáles son los equipos que están en el privilegiado grupo de los ocho.

Foto: @nacionaloficial, @millosfcoficial, @americadecali y @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
10:30 p. m.
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Este domingo 15 de marzo de 2026 se terminó de jugar la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 I.

La jornada empezó el viernes con las victorias de Once Caldas vs. Pasto (4-2) y Atlético Nacional vs. Llaneros (2-0).

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Además, el sábado empataron 0-0 Internacional de Bogotá y Bucaramanga, Cúcuta perdió 0-2 vs. Deportivo Cali, Boyacá Chicó le ganó 2-1 a Millonarios e Independiente Santa Fe igualó 1-1 con Alianza.

Mientras que este domingo Águilas, de visitante, le ganó 0-1 a Pereira, América empató 1-1 con Tolima, Jaguares perdió 1-2 vs. Independiente Medellín y Junior venció 2-1 a Fortaleza.

Por lo tanto, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I volvió a moverse. ¿Cómo quedó?

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras la fecha 11

En el cierre de la jornada 11, Atlético Nacional está de líder y el último es Deportivo Pereira.

La tabla está así:

  1. Atlético Nacional: 24 puntos (+17).
  2. Once Caldas: 22 puntos (+10).
  3. Pasto: 21 puntos (+2).
  4. Internacional de Bogotá: 20 puntos (+2).
  5. Junior: 19 puntos (+1)
  6. Bucaramanga: 18 puntos (+10).
  7. América de Cali: 17 puntos (+7).
  8. Tolima: 16 puntos (+4).
  9. Deportivo Cali: 15 puntos (+3).
  10. Águilas Doradas: 15 puntos (+1).
  11. Millonarios: 14 puntos (+3).
  12. Llaneros: 14 puntos (+1).
  13. Fortaleza: 14 puntos (-3).
  14. Santa Fe: 11 puntos (-2).
  15. Medellín: 10 puntos (-2).
  16. Jaguares: 10 puntos (-11).
  17. Boyacá Chicó: 7 puntos (-8).
  18. Cúcuta: 6 puntos (-9).
  19. Alianza: 5 puntos (-14).
  20. Deportivo Pereira: 4 puntos (-12).

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026 I

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026 se jugará entre el martes y el viernes.

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La programación es la siguiente:

  • Llaneros vs. Cúcuta, el martes 17 de marzo, a las 4:10 de la tarde.
  • Bucaramanga vs. Once Caldas, el martes 17 de marzo, a las 6:20 de la tarde.
  • Millonarios vs. Atlético Nacional, el martes 17 de marzo, a las 8:30 de la tarde.
  • Pasto vs. Boyacá Chicó, el miércoles 18 de marzo, a las 4:10 de la tarde.
  • Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pereira, el miércoles 18 de marzo, a las 6:20 de la tarde.
  • Deportivo Cali vs. Santa Fe, el miércoles 18 de marzo, a las 8:30 de la noche.
  • Alianza vs. Jaguares, el jueves 19 de marzo, a las 4:10 de la tarde.
  • Tolima vs. Fortaleza, el jueves 19 de marzo, a las 8:30 de la noche.
  • Águilas Doradas vs. América de Cali, el viernes 20 de marzo, a las 4:00 de la tarde.
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