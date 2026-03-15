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Tricolor Motor Fest llega a Bogotá con transportadores y vehículos de lujo: cuándo y dónde

Bogotá recibirá el Tricolor Motor Fest, el evento que mezcla transporte pesado y autos de alta gama

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Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
11:50 p. m.
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Bogotá se prepara para recibir uno de los encuentros más particulares del mundo automotor en el país.

El Tricolor Motor Fest, organizado por La Famosa Tricolor, reunirá la cultura del transporte pesado con la elegancia de los vehículos de alta gama en un evento que proyecta un impacto económico superior a $500 millones en ventas, activaciones de marca y alianzas comerciales.

¿Cuándo se realizará el Tricolor Motor Fest?

El festival se realizará los 21 y 22 de marzo en el Centro Comercial BIMA, al norte de la capital, y se espera la asistencia de entre 2.500 y 3.500 personas, entre empresarios, directivos del sector transporte y entusiastas del mundo motor.

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El evento propone un formato poco convencional en el que convergen dos universos que normalmente no comparten escenario: por un lado, las imponentes tractomulas de camarote, símbolo de la cultura transportadora colombiana, y por otro, los vehículos de lujo de alta gama presentados por BluHartmann Racing.

A esta exhibición se sumarán también invitados especiales de la marca Toyota, que participarán en la muestra automotriz con algunos de sus modelos, ampliando la experiencia para los asistentes y fortaleciendo la presencia de la industria automotriz dentro del festival.

Transportadores colombianos se reunirán en Bogotá

El sector transportador ha sido históricamente uno de los pilares de la economía colombiana, al movilizar mercancías y conectar las regiones del país.

Sin embargo, los organizadores del festival señalan que aún existen pocos espacios que reconozcan la cultura del gremio y su aporte al desarrollo nacional, especialmente desde una perspectiva que combine entretenimiento, orgullo y oportunidades comerciales.

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En ese contexto nació La Famosa Tricolor, iniciativa que busca resaltar el orgullo de los transportadores colombianos y que se ha hecho conocida por sus icónicas tractomulas Kenworth T680 Next Gen, entre ellas La Monarca, La Maruja y La Famosa, vehículos que se han convertido en referentes dentro de la cultura del transporte pesado.

“Nuestro propósito más profundo es hacer patria a través de experiencias que unen, que inspiran y que celebran lo que somos”, señalaron los organizadores del evento al explicar la filosofía detrás del festival.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en una agenda que incluirá shows en vivo, zonas de fotografía, concursos, rifas y presentaciones musicales, pensadas tanto para el público familiar como para los empresarios del sector que buscan espacios de relacionamiento fuera de los entornos tradicionales de negocios.

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Además de la exhibición de vehículos, el festival pretende consolidarse como una vitrina para marcas relacionadas con el transporte, la industria automotriz y el estilo de vida asociado al mundo motor. Las empresas interesadas en vincularse al evento podrán hacerlo hasta el 14 de marzo.

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