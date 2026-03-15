“Está en las últimas”: duro mensaje del presidente Donald Trump sobre una posible ‘toma amistosa’ en Cuba

En la región sigue habiendo intriga por el rol que tome la administración de Donald Trump con respecto a Cuba. Luego de la operación que resultó con la captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, la atención ha estado en la isla centroamericana.

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La estrategia de la madrugada del 3 de enero en Venezuela quedará para la historia. Tras casi 13 años en el poder y más de un año después de unas elecciones calificadas como fraudulentas a nivel internacional, se le puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro.

El fin de Maduro y la llegada de Rodríguez

Unidades de la Delta Force, equipo elite especializado en operaciones internacionales y precisas de Estados Unidos, irrumpieron en suelo venezolano, bombardearon algunos puntos militares clave y extrajeron a Maduro con su esposa, Cilia Flores.

Ambos están presos en una de las cárceles de máxima seguridad de Nueva York y se espera que a finales de marzo se de la segunda audiencia ante el tribunal de Manhattan. Mientras tanto, el poder en Venezuela quedó bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien ha mantenido lazos fraternos con Estados Unidos.

Ahora bien, ¿Qué influencia ha tenido esto en Cuba? Los medios estadounidenses han dicho que presuntamente este sería el próximo objetivo de la administración Trump. Históricamente, la relación de la isla con Estados Unidos no ha sido la mejor.

“Puede que sea amistosa o puede que no”: Trump sobre Cuba

A la par de las protestas en contra del presidente Miguel Díaz – Canel por la crisis energética, Trump dio una frase que ha hecho eco: “Puede que sea una toma de control amistosa o puede que no. No importaría porque, en realidad están, como se suele decir, en las últimas”.

Sumado a ello, el republicano hizo referencia a la crisis energética que ha ocasionado más de un apagón. “No tienen sin energía ni dinero y en serios problemas desde el punto de vista humanitario. Se acabó el juego”, afirmó en una rueda de prensa celebrada en Miami.