Importante país en Europa busca personas para trabajar y vivir gratis allí: estos son los requisitos

Italia ha reforzado su estrategia nacional para combatir la despoblación y fomentar el intercambio cultural mediante el lanzamiento de diversas convocatorias que permiten a extranjeros vivir en el país bajo condiciones excepcionales.

Estos programas, que van desde estancias cortas para científicos y voluntarios hasta incentivos económicos para la compra de vivienda, buscan revitalizar regiones rurales y promover el talento internacional.

Una de las ofertas más llamativas de este mes está dirigida a personas de entre 18 y 40 años que residan habitualmente a nivel del mar. Científicos italianos buscan a 12 voluntarios para vivir un mes en refugios de alta montaña en los Alpes.

El objetivo es monitorear cómo el cuerpo humano se adapta a la altura (menor presión y oxígeno). A cambio de participar en el estudio, los seleccionados reciben:

Alojamiento y comidas totalmente cubiertos.

Un pago de 400 euros por el mes de estancia.

La posibilidad de seguir trabajando o estudiando en remoto, ya que se requiere que el voluntario mantenga su "vida habitual" mientras es monitoreado.

Estas son otras ofertas para estar en Europa

Para quienes buscan un proyecto de vida a largo plazo, la Provincia Autónoma de Trento y regiones del Piamonte han activado fondos para 2026 destinados a la repoblación de 33 municipios de montaña. El programa ofrece:

Hasta 20,000 euros para la compra de una vivienda.

Hasta 80,000 euros para la rehabilitación del inmueble (cubriendo hasta el 40% de la reforma).

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Los beneficiarios deben comprometerse a establecer su residencia principal en estos municipios, como Bresimo, Rabbi o Valfloriana, por un periodo mínimo de 10 años, contribuyendo así a la economía local.

Para los profesionales independientes, Italia ha consolidado su Visa de Nómada Digital en este 2026. Con un umbral de ingresos mensuales de aproximadamente 2,500 euros y un seguro médico internacional, los trabajadores remotos pueden obtener un permiso de residencia de un año (renovable).

Este esquema se ha convertido en la vía preferida para quienes desean disfrutar del estilo de vida italiano sin depender de un empleador local, aprovechando además incentivos fiscales que reducen la carga impositiva para nuevos residentes.