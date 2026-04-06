¡Importante cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 6 de abril de 2026! Así abrió

En la mañana de este 6 de abril de 2026, de acuerdo con el Banco de la República, el precio del dólar en Colombia abrió en 3.645,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado detectada fue de 3.675,81 pesos, manteniéndose igual que los últimos días.

Tras ese panorama, las primeras tarifas que se han detectado en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han sido las siguientes:

Bogotá: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 6 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con la del lunes de la semana pasada (30 de marzo de 2026), tuvo un ascenso de 6.92 pesos.

No obstante, realizando el comparativo con la TRM de hace un mes (6 de marzo de 2026), se detectó un descenso de 92.13 pesos, que representan un 2.45%.

Además, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (6 de abril de 2025), la disminución fue de 598.22 pesos, que equivalen al 14%.

Y, por último, tomando como referencia la TRM del inicio del 2026, el declive fue de 81.27 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En las más recientes jornadas, la Tasa Representativa del Mercado no ha cruzado la barrera de los 3.700 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: