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Colombianos tendrán importante cobro por parte de la DIAN por esta razón: tome nota

El pronunciamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales generó inquietud entre administradores y residentes de conjuntos residenciales en Colombia.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
08:17 a. m.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido nuevas directrices respecto a la explotación económica de zonas comunes en la propiedad horizontal.

Aunque tradicionalmente los conjuntos residenciales han operado bajo un régimen de no contribuyentes, las actividades que generan ingresos adicionales —como el alquiler de zonas de BBQ, salones comunales y gimnasios— están ahora bajo un estricto control de facturación y recaudo de impuestos.

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No se trata de un impuesto al consumo de carne o al carbón por sí mismo, sino del IVA (Impuesto sobre las Ventas) que se debe aplicar cuando el conjunto residencial alquila o cobra una tarifa por el uso de la zona de asados.

Anteriormente, muchos consejos de administración manejaban estos cobros como "fondos internos" o donaciones para mantenimiento. Sin embargo, la DIAN ha sido enfática: si la copropiedad presta un servicio de arrendamiento de una zona común (como el espacio de BBQ) a cambio de una contraprestación económica, se configura un hecho generador de IVA.

¿Cómo será el cobro a residentes?

  • IVA del 19%: Si el conjunto cobra $50.000 por el uso del área de asados, ahora deberá sumar el 19% de IVA y emitir la respectiva Factura Electrónica.
  • Obligación de Facturar: Los administradores están obligados a reportar estos ingresos. El incumplimiento puede derivar en sanciones severas para la persona jurídica del conjunto.
  • Zonas Comunes vs. Objeto Social: La DIAN aclara que el objeto de un conjunto es administrar bienes comunes. Al cobrar por ellos, se convierte en un prestador de servicios gravados.

Este ajuste implica que el costo final de realizar actividades sociales en las áreas comunes aumentará proporcionalmente al impuesto. Además, los conjuntos que no estén registrados como responsables de IVA deberán actualizar su RUT para evitar multas que terminarían pagando todos los copropietarios a través de cuotas extraordinarias.

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