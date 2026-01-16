Trabajadores en remoto tendrían cambio con pagos: así funcionaría

Los stablecoins están convirtiéndose en una herramienta funcional de pagos para trabajadores remotos y nómadas digitales. La adopción aún no es masiva, pero los casos de uso laborales, el crecimiento del volumen transaccional y la entrada de actores institucionales apuntan a una tendencia clara: estas monedas empiezan a ocupar un lugar dentro de esta nueva economía.

Un informe de Artemis destaca que el volumen total de transacciones con stablecoins creció 72% en 2025, hasta alcanzar US$33 billones.

Para los nómadas, el atractivo es principalmente práctico: primero, la posibilidad de cobrar en un “dólar digital” sin depender de un banco local, pero también, se debe al hecho de que en regiones con inflación y volatilidad cambiaria, funcionan como un sustituto operativo del dólar para ahorro y pagos.

Así funcionarían los pagos para trabajadores en remoto

En Latinoamérica, cada vez más profesionales trabajan para empresas extranjeras y facturan en dólares, euros e incluso en stablecoins. En esa línea, Utoppia desarrolló una aplicación para que trabajadores globales puedan recibir pagos desde más de 19 países.

A través de su plataforma, los usuarios pueden acceder a cuentas en dólares, realizar pagos y cobros con stablecoins como USDC y USDT, enviar transferencias de persona a persona sin costo entre usuarios de la aplicación y utilizar tarjetas Visa internacionales para gastar en cualquier parte del mundo.

“No estamos construyendo otra fintech más; estamos creando una plataforma financiera global para la generación del trabajo y la vida remota”, afirma Stefano Angeli, CEO y fundador de Utoppia. “El dinero hoy se mueve sin fronteras, pero la infraestructura financiera sigue anclada a países. Esa desconexión es lo que estamos resolviendo”.

Cabe señalar que recibir pagos internacionales sigue siendo costoso, lento y poco transparente para millones de personas, debido en parte a comisiones elevadas, intermediarios bancarios, demoras de días y exposición al tipo de cambio hacen que cobrar desde fuera sea, en muchos casos, un problema operativo más que una oportunidad. Es ahí donde las fintech buscan ocupar un espacio que la banca tradicional no ha resuelto del todo.

Más allá de eso, lo más interesante de este debut es que la plataforma fue diseñada para operar con asistentes de inteligencia artificial capaces de gestionar finanzas mediante lenguaje natural.

A través de integraciones con agentes de IA, como ChatGPT o Claude, actualmente en fase de pruebas, los usuarios podrán consultar saldos, programar pagos o automatizar flujos financieros sin navegar interfaces complejas.

“No estamos adaptando IA a una banca heredada; estamos construyendo un sistema en el que humanos y agentes inteligentes colaboran alrededor del dinero”, explica Franco Pagella, CEO de Wollen Labs, socio tecnológico del proyecto. El directivo agrega que están creando un sistema fluido en el que “herramientas inteligentes y usuarios humanos colaboran en torno al dinero con contexto, seguridad y simplicidad”.

Utoppia inició su fase de acceso anticipado en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y otros países de Europa, Asia y Oceanía. En los próximos trimestres planea habilitar pagos en monedas locales, inversión en acciones y ETF, adelantos de salario y soluciones de crédito, todo ello operado desde una lógica transfronteriza.