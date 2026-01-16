Ministerio de Trabajo aclara si pueden despedir trabajadores por el alza del salario mínimo

El inicio del año 2026 en Colombia ha estado marcado por el alza importante del salario mínimo. Tras no lograrse un acuerdo en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, oficializó mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025 un incremento del 23% en el salario mínimo.

Con este ajuste, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 para el 2026. Al sumarle el auxilio de transporte, que se fijó en $249.095, el ingreso total mensual para millones de trabajadores colombianos alcanzó la cifra redonda de $2.000.000.

Este aumento, denominado por el Ejecutivo como "Salario Vital Digno", busca recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y reducir las brechas de desigualdad, aunque ha generado intensos debates sobre su sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas.

¿Lo pueden despedir por el alza del salario mínimo para 2026?

A raíz del incremento, ha surgido una preocupación colectiva entre los empleados: ¿pueden las empresas despedir personal justificando que no pueden costear el nuevo salario? El Ministerio de Trabajo, a través de sus canales oficiales ha dado una respuesta contundente para aclarar el panorama legal.

En Colombia, existe la figura del despido sin justa causa. Esto significa que un empleador puede terminar un contrato de manera unilateral en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con el pago total de la indemnización legal y la liquidación de prestaciones sociales (primas, cesantías, vacaciones).

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se fue enfático y decir que el alza del salario mínimo no constituye una "justa causa" para despedir a alguien sin indemnizarlo.

Si una empresa despide a un trabajador argumentando el incremento salarial, debe hacerlo bajo la modalidad "sin justa causa" y pagar lo que corresponde por ley.

El Ministerio de Trabajo ha habilitado canales de denuncia y advirtió que vigilará de cerca los procesos que parezcan irregulares.

El Ministerio invitó a los ciudadanos a no guardar silencio si sienten que sus derechos han sido vulnerados.

"Si te despidieron por el aumento del Salario Vital Digno, no estás solo. Eso vulnera tus derechos", señaló la entidad en un mensaje que busca prevenir abusos durante este periodo de ajuste económico.