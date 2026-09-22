Universidad Distrital abrió inscripciones para el semestre 2027-I: cómo inscribirse

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió su proceso de admisiones para el semestre 2027-I, con una oferta de 47 programas de pregrado distribuidos en siete facultades y diferentes zonas de la capital.

Los interesados pueden consultar la oferta académica, requisitos y proceso de inscripción a través del sitio web institucional de la Universidad Distrital.

Inscripciones Universidad Distrital 2027-I

Para este proceso de admisiones, los aspirantes podrán elegir entre 47 programas de pregrado pertenecientes a las diferentes facultades de la institución.

En la página oficial de la Universidad Distrital se pueden consultar las carreras disponibles y las condiciones específicas para cada programa. Entre los requisitos pueden encontrarse el puntaje de las Pruebas de Estado o la presentación de pruebas, dependiendo del programa al que aspire cada estudiante.

La universidad recomienda revisar cuidadosamente las condiciones antes de completar el proceso, ya que los requisitos pueden variar de acuerdo con la carrera seleccionada.

Uno de los aspectos que también hace parte de esta convocatoria es el acceso a Matrícula Cero para los estudiantes seleccionados, además de diferentes apoyos que pueden gestionarse mediante la Agencia Atenea o las estrategias de Bienestar Institucional.

¿Cuánto cuesta la inscripción a la Universidad Distrital?

El proceso de inscripción contempla como único pago el PIN, con un valor de $175.092. Este debe adquirirse a través de las entidades bancarias señaladas por la Universidad Distrital para realizar el proceso.

Es importante tener en cuenta que el pago del PIN y la inscripción no significan que el aspirante haya sido admitido. La selección dependerá del cumplimiento de los requisitos y de las condiciones establecidas para cada programa académico.

RELACIONADO Bogotá será la sede del primer GovTech Summit de América Latina

Los jóvenes interesados en continuar su formación profesional pueden realizar el proceso y consultar toda la información directamente en el portal institucional: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Además de su oferta académica, la Universidad Distrital destaca su trabajo en investigación y formación. La institución cuenta con 207 grupos de investigación registrados en SICIUD, de los cuales 127 tienen reconocimiento y categorización oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con la información institucional.

La Universidad Pública de Bogotá también ofrece programas de Bienestar Universitario relacionados con actividades culturales, artísticas, deportivas y de sostenibilidad ambiental, junto con otras estrategias de acompañamiento para la comunidad estudiantil.