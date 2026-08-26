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Elon Musk anticipó cuándo desaparecerían los celulares: esto los reemplazaría

Elon Musk predijo cuándo los celulares podrían quedar obsoletos y explicó cómo la inteligencia artificial transformaría los dispositivos que usamos actualmente.

Elon Musk le puso fecha al fin de los celulares en el mundo: esto los reemplazaría
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
08:50 p. m.
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Los celulares podrían cambiar radicalmente durante los próximos años. Al menos esa es la predicción de Elon Musk, quien considera que los teléfonos inteligentes, tal como funcionan actualmente, perderán protagonismo ante el rápido avance de la inteligencia artificial (IA).

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Durante una entrevista en The Joe Rogan Experience, Musk habló del futuro de estos dispositivos y estimó que esta transformación podría producirse dentro de “cinco o seis años”. Más que la desaparición física del celular, su planteamiento apunta al fin del modelo actual basado en aplicaciones y sistemas operativos.

Elon Musk le pone fecha al final de los celulares actuales

Al ser consultado sobre cómo imagina el futuro de los teléfonos, Musk señaló que “no vamos a tener un teléfono en el sentido tradicional”. Posteriormente, al preguntarle por un plazo para ese cambio, calculó unos cinco o seis años.

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Tomando como referencia sus declaraciones realizadas en 2025, la transformación podría hacerse evidente alrededor de 2030 o 2031. Sin embargo, se trata de una predicción del empresario y no de una fecha confirmada para la desaparición de los smartphones.

El principal cambio estaría en la manera de acceder a contenidos y servicios. Musk cree que en el futuro dejaríamos de depender de las aplicaciones y que la inteligencia artificial se convertiría en la principal interfaz para responder a las necesidades del usuario.

¿Qué reemplazaría al celular según Elon Musk?

El empresario imagina un dispositivo diferente al smartphone actual. Lo describió como un “nodo periférico para la inferencia de IA”, equipado con conectividad inalámbrica.

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En términos sencillos, conservaría funciones físicas como la pantalla y el audio, pero la inteligencia artificial tendría un papel mucho mayor. Una IA instalada en el dispositivo se comunicaría con sistemas alojados en servidores para generar y entregar contenido en tiempo real.

Musk incluso anticipa un escenario sin las aplicaciones ni los sistemas operativos tradicionales que actualmente dominan los teléfonos.

De cumplirse su pronóstico, el cambio no significaría necesariamente quedarse sin un dispositivo móvil, sino pasar a una nueva generación de equipos diseñados alrededor de la inteligencia artificial, transformando la manera de consumir contenido, comunicarse y realizar tareas digitales.

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