Reforma Pensional en Colombia: Estos trabajadores pagarán más al mes

La reforma pensional traerá cambios para el bolsillo de muchos colombianos. Aunque no a todo el mundo le van a descontar más en la nómina, quienes ganan mejores sueldos verán un descuento adicional que puede ir desde unos miles de pesos hasta casi $438.000 al mes.

Entender los temas de pensiones a veces parece imposible por la cantidad de términos raros y enredos legales. Sin embargo, la idea central es sencilla: con la nueva reforma aprobada, el Gobierno busca que las personas que ganan salarios más altos aporten un poco más de dinero a un fondo solidario, el cual sirve para subsidiar las pensiones de la gente más vulnerable o que no logró pensionarse.

¿A quiénes les tocará el bolsillo y cuánto aumentará?

Si usted gana el salario mínimo o un sueldo promedio, puede estar tranquilo: la tarifa que le descuentan mes a mes para su pensión seguirá siendo la misma de siempre. El cambio aplica únicamente para quienes ganan más de cuatro salarios mínimos (es decir, de unos $7 millones de pesos en adelante).

Así funcionan los aumentos según lo que gana una persona:

Para quienes ganan unos $7 millones de pesos (4 salarios mínimos): El aporte al fondo de solidaridad subirá un poco. En lugar de descontarles lo de antes, pagarán cerca de $35.000 pesos adicionales cada mes.

Para los sueldos más altos (hasta $43,7 millones o 25 salarios mínimos): Aquí es donde se siente el aumento más fuerte. Por el ajuste en la tarifa, a estas personas les llegará un descuento extra que puede alcanzar hasta los $437.700 pesos mensuales.

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Vale la pena resaltar que esa cifra de $437.700 no es el cobro total que les van a hacer, sino el dinero adicional que se les sumará respecto a lo que pagan hoy en día.

¿A partir de cuándo regirá este pago?

No se asuste si revisa su desprendible de pago a fin de mes y no ve ningún cambio. Estos aumentos no han empezado a cobrarse. La Corte Constitucional determinó que las nuevas reglas de la reforma pensional recién comenzarán a aplicarse a partir del 1 de abril de 2027.

Mientras llega esa fecha, todo sigue funcionando exactamente igual que antes. La ley tradicional sigue vigente, por lo que a los empleados les seguirán descontando el 4% habitual para su pensión y las empresas aportarán el 12% restante.