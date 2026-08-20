Barrios se quedarán sin luz hasta por 11 horas: conozca las zonas donde se suspenderá el servicio

La empresa de energía Celsia, filial del Grupo Argos, anunció una serie de interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica que afectarán a diversos sectores de la capital tolimense y a otros seis municipios del departamento durante el viernes 21 y el sábado 22 de agosto de 2026.

Según informó la compañía distribuidora, las suspensiones responderán a jornadas técnicas destinadas a la modernización, mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica regional.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, las jornadas de trabajo técnico requerirán suspensiones temporales que en algunas zonas rurales y urbanas específicas podrían extenderse entre 10 y 11 horas, mientras que en otros sectores estratégicos se aplicarán cortes breves de 30 minutos para maniobras de transferencia de carga.

Municipios y sectores afectados durante la jornada

Las maniobras operativas abarcarán puntos estratégicos de siete municipios tolimenses: Ibagué, Armero Guayabal, El Espinal, Piedras, Valle de San Juan, Natagaima y Purificación.

Ibagué: En la capital del departamento, las interrupciones afectarán principalmente a zonas periféricas y corregimientos como La Picaleña, las inmediaciones de la vía hacia Doima y áreas de inspección rural. Se prevé que los trabajos de mayor envergadura en estos sectores demanden suspensiones prolongadas de hasta 10 horas, orientadas a la adecuación de redes de distribución y transformación.

Armero Guayabal: En este municipio se adelantarán dos bloques de maniobras rápidas durante el viernes 21 de agosto. El primer grupo sufrirá la suspensión de 7:00 a. m. a 7:30 a. m., mientras que el segundo grupo experimentará un corte de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Entre los sectores comprendidos se destacan el barrio Centro, la zona del mercado, el sector 7 de Agosto, el área aledaña al Registro Público y Guayabal.

El Espinal: Las suspensiones parciales impactarán la zona céntrica, afectando a establecimientos comerciales, la alcaldía municipal, el sector del Centro Comercial Bunde Plaza, el barrio El Carmen, La Concordia y puntos residenciales e institucionales circunvecinos.

Piedras y zonas rurales: En los sectores del corregimiento de Doima, la vereda Alto de la Opia, las haciendas del sector y la vía que conecta con el aeropuerto local, la suspensión del fluido eléctrico requerirá una duración continua cercana a las 10 horas debido a la sustitución de posteado y cableado de alta tensión.

Ante la magnitud de los cortes de luz programados, las autoridades locales y Celsia emitieron un conjunto de recomendaciones clave para que tanto los hogares como los comercios mitiguen el impacto en sus actividades diarias.

Deben cargar con suficiente antelación teléfonos móviles, baterías externas, linternas y herramientas de trabajo que requieran suministro eléctrico.

Además, en los hogares se tienen que desconectar los aparatos electrónicos de alta sensibilidad (televisores, computadores, nevecones) antes del inicio del corte para prevenir afectaciones por sobretensiones al momento de la reanudación del servicio.

Finalmente, evite brir de forma reiterada refrigeradores y congeladores en hogares y negocios de comercio de alimentos para conservar la cadena de frío el mayor tiempo posible.