Revolución Fintech en Colombia: las 4 plataformas detrás del auge del crédito y los pagos digitales

Colombia se ha posicionado de manera definitiva como uno de los centros de desarrollo de tecnología financiera más dinámicos e innovadores de América Latina. Impulsada por un ecosistema que roza las 400 empresas fintech y por una creciente adopción de servicios digitales, la nación destaca en la región como el tercer mercado más grande, solo por detrás de gigantes como Brasil y México.

En esta transformación, la clave operativa no reside únicamente en las aplicaciones visibles para el usuario, sino en la infraestructura digital de fondo: los sistemas de tecnología financiera que procesan créditos, pagos inmediatos y finanzas abiertas (Open Finance).

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La aceleración de los canales digitales ha cambiado drásticamente las reglas del juego. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, la interacción a través de medios electrónicos ha tomado el protagonismo del mercado nacional, exigiendo infraestructuras capaces de operar en tiempo real e integrarse mediante interfaces de programación (APIs).

Esta evolución no es exclusiva del sector bancario tradicional; hoy permite que marcas de retail, salud, educación, energía, movilidad y telecomunicaciones incorporen alternativas de crédito e inclusión financiera directamente en el punto de venta.

La mirada de la industria sobre la evolución tecnológica

“El crecimiento del crédito digital, las finanzas abiertas y los pagos inmediatos ha impulsado la adopción de plataformas capaces de operar en tiempo real, integrarse mediante APIs y desarrollar nuevos productos financieros con mayor rapidez. Esta evolución también ha ampliado su uso más allá de la banca, permitiendo que empresas de diversos sectores incorporen servicios de financiación dentro de su oferta”, explica Lucas Flórez, CEO de LeanCore.

En este contexto, cuatro plataformas de infraestructura y tecnología financiera destacan por su liderazgo y adopción dentro del mercado colombiano:

Mambu: Reconocida en el ámbito internacional, esta plataforma nativa en la nube y construida bajo una arquitectura modular basada en APIs es elegida por grandes entidades, bancos y neobancos para administrar cuentas de ahorro, depósitos y préstamos a gran escala.

LeanCore: Plataforma colombiana enfocada en habilitar el ecosistema de finanzas embebidas (Embedded Finance). Cubre de principio a fin todo el ciclo de operación crediticia —desde la validación del cliente y el motor de decisión, hasta la firma electrónica, administración de cartera, recaudo y reportes—. Se conecta directamente con sistemas ERP, pasarelas de pago y comercios electrónicos.

MO: Solución tecnológica de origen colombiano especializada en la administración e integración de productos de crédito. Su propuesta facilita la gestión de líneas de financiación flexibles para entidades financieras y startups que buscan lanzar soluciones crediticias ágiles.

Fiserv: Proveedor global con una arquitectura en la nube que permite a bancos, empresas fintech y comercios configurar ecosistemas digitales adaptados a las exigencias de nuevos productos de pago.

La expansión de estas soluciones tecnológicas anticipa una tendencia irreversible hacia la descentralización de la banca. En los próximos años, la integración de servicios financieros en la operación cotidiana de comercios no financieros continuará democratizando el acceso al crédito en nuevos sectores de la economía.