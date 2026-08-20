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Las seis propuestas de los expertos para financiar la reconstrucción tras el terremoto

Desde el Centro de Pensamiento Económico - Anif, se dejaron a consideración las propuestas.

Medicina Legal y víctimas del terremoto
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
08:20 p. m.
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El país continúa recuperándose del devastador terremoto que se dio el lunes 10 de agosto. Fue de magnitud 7.4 y el epicentro se registró en San José del Palmar, en Chocó.

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El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es con corte a las 6:30 p. m. de este jueves 20 de agosto.

¿Cuántas pérdidas económicas dejará el terremoto?

Hasta el momento, se tienen registrados 319 fallecimientos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos, 364 personas rescatadas, 163.492 viviendas averiadas, 31.461 viviendas destruidas, 5.809 edificios averiados y 302 edificios colapsados.

El Centro de Pensamiento Económico – Anif ha seguido de cerca las labores y entregó preocupantes cifras. Por un lado, la tragedia apunta a un costo estimado de 24.5 billones de pesos para construir edificaciones y otros 5.5 billones de pesos para infraestructura.

En ese orden de ideas, la pérdida económica será aproximadamente del 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. A largo plazo, este balance conllevaría un retador escenario de reconstrucción.

¿Cuáles son las seis propuestas?

Por eso, los expertos pusieron sobre la mesa una serie de estrategias para llevar a cabo la reconstrucción sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La primera tiene que ver con los recursos (alrededor de $ 20.1 billones) que no se ejecutaron del presupuesto. El dinero podría priorizarse y generaría efectos positivos en las finanzas del Estado de cara al 2027.

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También se plantea la posibilidad de trasladar recursos del Sistema General de Regalías, más específicamente en torno a liberar $ 3.7 billones en proyectos sin certificación de disponibilidad presupuestal.

Los créditos, sin duda, cumplirán un papel clave en el acceso a vivienda y demás servicios a los damnificados. Para ello, el centro de pensamiento propone habilitar líneas con la articulación del Fondo Nacional de Garantías con coberturas del 60-90 %.

Con respecto a las otras alternativas, esto expusieron los expertos: extender temporalmente las obras por impuestos y por regalías, crear un anticipo solidario y flexibilizar el uso de rentas.

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