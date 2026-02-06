Freno en seco a las empresas que hacen esta recurrente práctica con sus trabajadores

El abuso de las reuniones virtuales o presenciales ha dejado de ser una simple queja de pasillo para transformarse en un problema legal. Aunque el empleador mantiene la facultad de organizar su negocio y convocar a su equipo, este derecho no es absoluto.

El exceso de juntas y la mala planificación del tiempo pueden cruzar la línea de la legalidad y configurar serias infracciones laborales sancionables por las autoridades.

La legislación laboral establece límites claros para proteger el bienestar del empleado. El abuso de las reuniones suele convertirse en una infracción bajo tres escenarios específicos.

Situaciones en las que la cantidad de reuniones se vuelven ilegales

Toda reunión obligatoria es tiempo de trabajo efectivo. Si una empresa programa de forma sistemática comités o revisiones antes del inicio de la jornada, durante la hora de almuerzo o después de la salida, está extendiendo la jornada laboral de manera ilegal.

Bajo las normas actuales, el trabajo suplementario o de horas extras tiene un límite estricto: no puede exceder las 2 horas diarias ni las 12 horas semanales. Si las juntas sobrepasan estos topes o si la empresa no reconoce ni paga los recargos económicos correspondientes, incurre en una falta grave que puede ser objeto de multas.

La Ley 2191 de 2022 ampara el derecho legítimo de los trabajadores a no ser contactados ni convocados a espacios laborales una vez finalizado su horario de trabajo, garantizando así su tiempo de descanso, licencias y vida familiar.

Aunque inicialmente los cargos de dirección, confianza y manejo estaban excluidos de este derecho, la Corte Constitucional (Sentencia C-331 de 2023) aclaró que estos empleados, si bien tienen una mayor disponibilidad, tampoco están obligados a renunciar por completo a su descanso.

Cuando las reuniones excesivas o en horarios inapropiados se utilizan de forma selectiva para presionar, desgastar o intimidar a un colaborador, el panorama cambia.

De acuerdo con la Ley 1010 de 2006, la inobservancia persistente y demostrable de la desconexión laboral y la sobrecarga desproporcionada de tareas (como someter a alguien a juntas interminables que impiden el desarrollo de sus funciones ordinarias) pueden ser calificadas como conductas de acoso laboral.

Consecuencias para las empresas

Las consecuencias de no moderar la cultura de las reuniones van más allá del descontento del personal. Los trabajadores afectados están facultados para presentar quejas formales ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa o directamente ante los Inspectores del Ministerio del Trabajo.

Las organizaciones que incurran en estas prácticas se exponen a: