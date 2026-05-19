Empleados en Colombia tendrán tiempo de descanso obligatorio pese a reducción de jornada: ley es clara

La reducción gradual de la jornada laboral en Colombia hacia un tope máximo de 42 horas semanales se dará también en este 2026. Este proceso de flexibilización y reducción horaria ha despertado múltiples dudas entre empleadores y trabajadores respecto a las garantías mínimas que permanecen vigentes bajo el amparo de la legislación del Código Sustantivo del Trabajo.

Ante la incertidumbre, las autoridades han sido enfáticos al aclarar que la disminución del tiempo no cambia, en ningún escenario, el derecho fundamental al descanso obligatorio.

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La normativa estipula de forma estricta que la nueva distribución horaria debe ejecutarse sin afectar el día de reposo semanal, el cual habitualmente corresponde al domingo. Esto significa que las 42 horas semanales autorizadas como límite legal deben ser distribuidas de manera concertada en un máximo de seis días a la semana.

Freno a las empresas que busquen pasar por encima de los derechos

Este marco legal impide que las compañías extiendan las jornadas diarias de forma desmedida bajo el pretexto de concentrar el trabajo en menos jornadas sin respetar las pausas obligatorias.

De este modo, el descanso dominical remunerado sigue operando como una línea estricta en aquellas empresas que lo requieran

No obstante, la reducción del tiempo de trabajo también trae consigo contraprestaciones destinadas a equilibrar las cargas de productividad en el aparato empresarial. El cambio más significativo radica en la eliminación definitiva de ciertos beneficios de bienestar que habían sido creados bajo el esquema de las antiguas y extensas jornadas.

El ejemplo más claro es el denominado "Día de la Familia", un derecho que permitía a los trabajadores formales disfrutar de una jornada libre cada semestre para compartir de manera exclusiva con su núcleo familiar.

Según el cronograma establecido en las reformas, una vez una empresa implementa en su totalidad la jornada de 42 horas semanales, cesa de forma automática su obligación legal de conceder dicho beneficio semestral.

El límite definitivo para solicitar el último "Día de la Familia" se aproxima rápidamente, fijándose para el 16 de julio en aquellas organizaciones que no se hayan anticipado al modelo completo.

De esta manera, el panorama laboral colombiano redefine sus fronteras en busca de un modelo de productividad mucho más moderno, donde se equilibra una semana de trabajo más corta con la simplificación de las prebendas otorgadas, pero manteniendo intacto el derecho irrenunciable al descanso mínimo semanal.