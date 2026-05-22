CANAL RCN
Colombia

Procuraduría pone la lupa sobre Air-e y pide a la Superservicios información de las auditorías

La preocupación del Ministerio Público radica en que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air-e.

Foto: Procuraduría / Air-e

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
05:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la agente interventora de Air-e, que expliquen los avances operacionales y financieros alcanzados tras 19 meses de intervención administrativa de la electrificadora.

'La línea que no se cruza', estrategia de la Procuraduría para las elecciones 2026
RELACIONADO

'La línea que no se cruza', estrategia de la Procuraduría para las elecciones 2026

Las dudas de la Procuraduría sobre Air-e

La preocupación del Ministerio Público radica en que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air-e.

Además, el ente de control expresó preocupación pues, a la fecha, no existen estados financieros plenamente verificados ni se han publicado los informes de auditoría correspondientes.

Otro de los puntos mencionados por la Procuraduría tiene que ver con “el aumento sostenido del pasivo comparativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente”.

Para el ente, la alta rotación de interventores en la electrificadora afecta la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la gestión para sanear la crisis y poner a andar en firme la compañía.

Fiscalía investiga manejo de la empresa Air-e durante intervención del Gobierno
RELACIONADO

Fiscalía investiga manejo de la empresa Air-e durante intervención del Gobierno

¿Qué han hecho durante las interventorías a Air-e?

Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Superservicios que remita la hoja de ruta actualizada para Air-e y detalle los mecanismos de empalme que se implementaron entre las cinco interventorías que han pasado hasta el momento.

Por su parte, Air-e deberá hacer entrega de los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como de los contratos superiores a $500 millones y un plan de acción concreto para atender las millonarias deudas que tiene hasta el momento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Condenan a 45 años de prisión a hombre que asesinó a su pareja en Cali: se autolesionó tras el crimen

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo identificó 25 casos de reclutamiento de menores entre enero y abril de 2026

EPS

Cambian a la junta directiva de Coosalud para la nueva administración de la EPS

Otras Noticias

Bolivia

Bloqueos paralizan Bolivia y agravan crisis contra el presidente Rodrigo Paz

Los bloqueos de carreteras, comunes en Bolivia, se expanden rápidamente y asfixian a las zonas urbanas con desabastecimiento.

Atlético Nacional

Atlético Nacional y Macnelly Torres anuncian “La Última Función”: así será su despedida en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Macnelly Torres anunciaron “La Última Función”, un partido homenaje que reunirá al campeón de la Libertadores 2016 y a la Selección Colombia 2014 en el Atanasio Girardot.

Conciertos

Anuncian “Juntos de Nuevo – Misión Campín”: el concierto de vallenato romántico más esperado del año

Dólar

Dólar en Colombia cayó con fuerza y cerró por debajo de los $3.700 este 22 de mayo

Secretaría de Salud

Lo que debe saber antes de hacerse una cirugía plástica