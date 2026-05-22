Procuraduría pone la lupa sobre Air-e y pide a la Superservicios información de las auditorías

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la agente interventora de Air-e, que expliquen los avances operacionales y financieros alcanzados tras 19 meses de intervención administrativa de la electrificadora.

Las dudas de la Procuraduría sobre Air-e

La preocupación del Ministerio Público radica en que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air-e.

Además, el ente de control expresó preocupación pues, a la fecha, no existen estados financieros plenamente verificados ni se han publicado los informes de auditoría correspondientes.

Otro de los puntos mencionados por la Procuraduría tiene que ver con “el aumento sostenido del pasivo comparativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente”.

Para el ente, la alta rotación de interventores en la electrificadora afecta la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la gestión para sanear la crisis y poner a andar en firme la compañía.

¿Qué han hecho durante las interventorías a Air-e?

Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Superservicios que remita la hoja de ruta actualizada para Air-e y detalle los mecanismos de empalme que se implementaron entre las cinco interventorías que han pasado hasta el momento.

Por su parte, Air-e deberá hacer entrega de los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como de los contratos superiores a $500 millones y un plan de acción concreto para atender las millonarias deudas que tiene hasta el momento.