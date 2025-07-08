¿Cuánto se ganaría Luis Díaz en pesos colombianos con el sueldo que recibe en el Bayern Múnich?

Uno de los fichajes que ha sacudido el mercado de pases en Europa es el del colombiano Luis Díaz. El nacido en La Guajira dejó el Liverpool para ser una nueva estrella en el Bayern Múnich.

El talentoso jugador dejó Liverpool tras 148 partidos disputados, 41 goles y 23 asistencias. Además, ganó una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Luis Díaz llegó al Bayern

La historia de los colombianos en el Bayern es simbólica. Los fanáticos bávaros aún guardan gratos recuerdos de Adolfo ‘El Tren’ Valencia y James Rodríguez. Cifras de Sky Sports apuntan que la transferencia de Luis Díaz se redondeó en 75 millones de euros, lo que es igual a unos 87 millones de dólares.

Díaz firmó por cuatro temporadas con la posibilidad de extenderse a una quinta. Además, entró en la lista de los traspasos más caros en la historia de la Bundesliga.

Estimaciones de Capology indican que el sueldo del guajiro se aumentó considerablemente con respecto a lo que ganaba en Liverpool. Pasó de recibir 2.86 millones de libras esterlinas (3.8 millones de dólares) a 14 millones de libras (18 millones de dólares).

¿Cuánto se gana Luis Díaz?

Anualmente esa es la cifra que estaría ganando el colombiano. Si se hace la conversión con pesos colombianos, así sería el resultado con la tasa del 4 de agosto:

Anualmente: 18 millones de dólares – 73.772.704.625 de pesos.

Mensualmente: 1.4 millones de dólares – 5.737.721.579 de pesos.

Semanalmente: 347.310 dólares – 1.423.405.772 de pesos.

Diariamente: 49.630 dólares – 203.402.229 de pesos.

Por hora: 2.067 dólares – 8.471.336 de pesos.

Cada minuto: 34.45 dólares – 141.189 de pesos.

El pasado 2 de agosto, Díaz debutó con la casaca alemana en un partido amistoso contra el Olympique de Lyon. El delantero ingresó al segundo tiempo y generó el penalti que terminó ejecutando Michael Olise.