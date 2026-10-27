¿Cuánto subirán los planes de salud en Colombia para 2027? Esto es lo que se estima

El panorama económico y de beneficios laborales en Colombia enfrenta una nueva presión financiera. De acuerdo con las proyecciones globales presentadas por la firma Aon en su informe Global Medical Trend Rates Report 2027, los costos de los planes de salud y beneficios médicos patrocinados por las empresas para sus colaboradores en el país registrarían un incremento cercano al 9 % durante 2027.

Este ajuste se sitúa significativamente por encima de la inflación general proyectada para el país en dicho periodo, estimada en un 5,2 %. La brecha evidencia cómo la inflación médica continúa superando la variación general de los precios al consumidor, representando un desafío técnico para la sostenibilidad de las coberturas corporativas.

Por estas razones aumentarían los planes de salud

El aumento en las tarifas de los planes de salud empresariales responde a múltiples variables estructurales en el sector médico. Entre los principales impulsores destacan la creciente prevalencia de enfermedades de alta complejidad y de condiciones crónicas entre la población trabajadora, así como la rápida incorporación de tecnologías médicas, exámenes de diagnóstico avanzado y tratamientos especializados de alto costo.

A estas variables se suma la mayor utilización de los servicios médicos tras la estabilización de los modelos de atención, lo que incrementa el nivel de siniestralidad atendido por las pólizas y pólizas colectivas de salud.

Cabe precisar que el análisis de Aon se enfoca de manera específica en las coberturas contratadas y patrocinadas por las organizaciones dentro de sus paquetes de compensación laboral. Por ende, no implica un aumento automático ni de la misma magnitud para todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo general ni para la totalidad de la medicina prepagada individual.

El incremento proyectado obligará a los departamentos de gestión humana y finanzas a reevaluar las estructuras de sus programas de bienestar social laboral. No obstante, el estudio aclara que un alza en las pólizas colectivas no se traduce de manera automática en un mayor cobro directo al empleado.

El impacto final en el bolsillo del colaborador dependerá del esquema de financiación que mantenga cada compañía, de si la organización asume el 100 % de la póliza o si maneja costos compartidos.

Pese a ubicarse por encima de la inflación proyectada, el cálculo cercano al 9 % para Colombia resulta favorable en la comparación regional. América Latina proyecta un incremento promedio del 10,4 % en beneficios médicos, impulsado por picos elevados en países como Argentina.

Expertos en consultoría de capital humano sugieren a las empresas colombianas adoptar estrategias basadas en la epidemiología interna de sus equipos de trabajo, reforzando programas de prevención de la salud, diagnósticos tempranos y bienestar integral para mitigar el uso recurrente de patologías de alto costo.