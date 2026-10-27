Este es el meme sobre Kylian Mbappé que provocó una ola de rechazo en China

Kylian Mbappé causó polémica en China después de reaccionar a un montaje que relacionaba su rostro con el de Mao Zedong, antiguo líder de la República Popular China. El episodio provocó críticas en redes sociales, la ruptura de varios contratos publicitarios y restricciones en plataformas digitales del país asiático.

La controversia se dio luego de una grabación en la que Mbappé hablaba sobre los memes que circulan en internet con su imagen. Al referirse a uno de esos montajes, el futbolista señaló que el más gracioso que había visto mostraba su rostro adaptado al de un hombre al que identificó como un "dictador chino".

El comentario parecía hacer referencia a una imagen viral que combina el rostro del jugador con el de Mao Zedong, figura central de la revolución comunista y fundador de la República Popular China, proclamada en 1949.

Kylian Mbappé se disculpó con China

Tras la difusión del video, Mbappé publicó sus disculpas y reconoció que su reacción había sido torpe. El jugador sostuvo que no tenía intención de causar ofensas y que comprendía el impacto de sus palabras, en un intento por responder a las críticas que se multiplicaron en las plataformas digitales chinas.

En un comunicado difundido en francés, inglés y mandarín, Mbappé expresó su arrepentimiento y manifestó su respeto por el pueblo chino y su historia.

Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china de todo el mundo.

¿Qué marcas cancelaron sus contratos con Mbappé y qué pasó con LaLiga en China?

Las empresas Dongpeng, del sector de bebidas; Mengniu, dedicada a productos lácteos, y Milkground, fabricante de quesos, anunciaron la terminación inmediata de sus colaboraciones con el futbolista. Las tres compañías justificaron sus decisiones con mensajes similares y defendieron una política de tolerancia cero frente a declaraciones que consideren ofensivas para los sentimientos nacionales.

La reacción también tuvo consecuencias para las transmisiones deportivas. China Media Group, conglomerado estatal que controla la televisión pública CCTV, anunció la suspensión de las retransmisiones de partidos de LaLiga española, además de los encuentros y anuncios publicitarios que involucraran a Mbappé. La entidad calificó las declaraciones del jugador como graves.

LaLiga, por su parte, lamentó las palabras del delantero francés. Su presidente, Javier Tebas, ofreció disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos. La respuesta buscó abordar el impacto de una polémica que trascendió el ámbito deportivo y afectó la relación comercial entre el jugador y empresas con presencia en el mercado chino.