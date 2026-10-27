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Salud y Bienestar

Bogotá intensifica sus controles sanitarios para garantizar seguridad sanitaria en Halloween

La Alcaldía de Bogotá entregó recomendaciones para prevenir riesgos durante la celebración.

Foto: Diseñado por ChatGPT.
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Noticias RCN

octubre 27 de 2026
01:51 p. m.
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Halloween se celebrará el próximo sábado 31 de octubre y la capital ya se encuentra lista para asumir el alto flujo de personas que participarán en las actividades que ya están previstas para el fin de semana con puente festivo incluido.

Por esto, en el marco de esta fiesta, las autoridades de la capital ya se encuentran adelantando las acciones de inspección, vigilancia y control para mitigar los riesgos en salud pública.

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Controles en Bogotá durante Halloween

La Secretaría Distrital de Salud ha intensificado las acciones de inspección en las 20 localidades de la capital con el objetivo de mitigar los riesgos de salud pública. La atención la concentran los menores de edad, quienes se expondrán a la venta masiva de dulces, disfraces, licor, maquillaje y lentes de contacto.

Según la Alcaldía de Bogotá, 209 operativos ya se encuentran programados para todas las localidades. Sin embargo, a la fecha, 140 operativos ya han logrado la destrucción de 250 kilogramos de dulces y chocolates por alteraciones o rotulado incorrecto. Además, 180 litros de bebidas no alcohólicas y 130 litros de licor también fueron destruidos.

"Desde la Secretaría de Salud hacemos un llamado a que, además de todas las recomendaciones que ya nos han dado los secretarios y la secretaria, tenemos que hacer énfasis en que estamos en pleno pico respiratorio, por lo tanto, los niños y las niñas, si tienen síntomas respiratorios, no sacarlos hasta altas horas de la noche para evitar que tengan mayor riesgo de agravar sus síntomas" aseguro Sofía Ríos, directora de Salud Colectiva.

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Recomendaciones para Halloween

Las autoridades han recomendado consumir y entregar únicamente dulces empacados de fábrica y en buen estado, verificar su fecha de vencimiento, supervisar a los menores y evitar el uso de máscaras que obstruyen la respiración. Se sugiere evitar el consumo de alcohol y, en caso de adquirirlo, se sugiere verificar sellos y tapas.

También, se recomienda planear los recorridos que se realizarán, no conducir en estado de embriaguez, ubicar los CAI más cercanos, restringir el uso de accesorios con puntas o filos, adquirir productos para el rostro que detallen nombre, marca, fabricante, lote, ingredientes y fecha de vencimiento.

Finalmente, las autoridades recomendaron comprar lentes de contacto en establecimientos autorizados como ópticas con consultorio y contar con registro sanitario.

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