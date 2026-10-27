Daño en planta regasificadora de Cartagena provoca racionamiento de gas: ¿Quiénes son los afectados y hasta cuándo irá la medida?

El Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural en el país tras una contingencia técnica registrada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, ubicada en Cartagena.

La medida busca administrar la disponibilidad del combustible mientras se adelantan trabajos correctivos en una de las unidades de la terminal, cuya capacidad operativa se verá reducida temporalmente.

Priorizan la demanda esencial y la generación térmica

De acuerdo con la Resolución 40585, expedida por la cartera de Minas y Energía, durante la contingencia se establecerá un orden de prioridades para el suministro de gas. En primer lugar, se garantizará la atención de la demanda esencial; posteriormente, se atenderán los requerimientos de la generación térmica y las actividades industriales necesarias para el transporte de crudo destinado a refinación. Los demás usuarios recibirán el servicio según las condiciones definidas en la normativa.

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La decisión fue adoptada luego de que SPEC LNG informara sobre una condición técnica en uno de los cuatro trenes de regasificación de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), situación que obligó a desarrollar labores correctivas para restablecer la operación normal de la infraestructura.

Trabajos tomarían hasta ocho días

Según estimaciones de la compañía, los trabajos tendrán una duración de entre siete y ocho días. Mientras avanzan las intervenciones técnicas, la terminal operará con una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios.

El Ministerio informó que realiza seguimiento permanente a la disponibilidad de gas natural, las condiciones de suministro y transporte, así como al avance de las reparaciones, en coordinación con el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y los agentes del sector.

La entidad precisó que el racionamiento programado permanecerá vigente mientras continúen las condiciones que originaron la contingencia y será levantado únicamente cuando se verifique la normalización de la operación. Además, aseguró que continuará trabajando con los actores del sector para proteger el abastecimiento de gas natural y mantener la confiabilidad energética del país.