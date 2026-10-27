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Daño en planta regasificadora de Cartagena provoca racionamiento de gas: ¿Quiénes son los afectados y hasta cuándo irá la medida?

El Ministerio informó que realiza seguimiento permanente a la disponibilidad de gas natural, las condiciones de suministro y transporte.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
01:14 p. m.
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El Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural en el país tras una contingencia técnica registrada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, ubicada en Cartagena.

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La medida busca administrar la disponibilidad del combustible mientras se adelantan trabajos correctivos en una de las unidades de la terminal, cuya capacidad operativa se verá reducida temporalmente.

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Priorizan la demanda esencial y la generación térmica

De acuerdo con la Resolución 40585, expedida por la cartera de Minas y Energía, durante la contingencia se establecerá un orden de prioridades para el suministro de gas. En primer lugar, se garantizará la atención de la demanda esencial; posteriormente, se atenderán los requerimientos de la generación térmica y las actividades industriales necesarias para el transporte de crudo destinado a refinación. Los demás usuarios recibirán el servicio según las condiciones definidas en la normativa.

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La decisión fue adoptada luego de que SPEC LNG informara sobre una condición técnica en uno de los cuatro trenes de regasificación de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), situación que obligó a desarrollar labores correctivas para restablecer la operación normal de la infraestructura.

Trabajos tomarían hasta ocho días

Según estimaciones de la compañía, los trabajos tendrán una duración de entre siete y ocho días. Mientras avanzan las intervenciones técnicas, la terminal operará con una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios.

El Ministerio informó que realiza seguimiento permanente a la disponibilidad de gas natural, las condiciones de suministro y transporte, así como al avance de las reparaciones, en coordinación con el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y los agentes del sector.

La entidad precisó que el racionamiento programado permanecerá vigente mientras continúen las condiciones que originaron la contingencia y será levantado únicamente cuando se verifique la normalización de la operación. Además, aseguró que continuará trabajando con los actores del sector para proteger el abastecimiento de gas natural y mantener la confiabilidad energética del país.

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