Industria de motos en Colombia impulsa más de 130.000 empleos: estas son las cifras

La industria de motocicletas en Colombia no solo mueve las calles, pues también sostiene miles de puestos de trabajo.

Según el informe de Impacto Social 2025 de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, este sector impulsa más de 130.000 empleos y amplía su presencia en distintas regiones del país.

¿Cuántos empleos genera la industria de motos en Colombia?

El reporte señala que las ocho ensambladoras afiliadas a la ANDI, responsables del 95% de los registros de motocicletas, generan 24.494 empleos directos e indirectos. A ellos se suman otros 105.712 vinculados con ventas, distribución, talleres, repuestos y servicios posteriores a la compra.

En conjunto, la cifra creció más del 20% frente a 2023. Esto significa que el impacto económico del sector va mucho más allá de las fábricas y llega a negocios que dependen de la circulación y el mantenimiento de estos vehículos.

Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara, destacó: "La motocicleta representa mucho más que un medio de transporte, detrás de cada una hay una historia de trabajo, emprendimiento, movilidad y progreso para miles de familias colombianas".

Industria de motocicletas invirtió $1.700 millones en seguridad vial

Durante 2025, las empresas destinaron cerca de $1.700 millones a programas de educación y prevención de accidentes. En estas actividades participaron 20.404 personas, un 20,9 % más que en 2023.

Las capacitaciones incluyeron prácticas en pistas, simuladores, encuentros presenciales y herramientas digitales. También se fortaleció Movemos Colombia, con su campaña “El Destino es Volver”, enfocada en promover hábitos de conducción responsable.

El informe revela, además, que las ensambladoras desarrollaron 105 programas de bienestar laboral. Todas implementaron iniciativas de salud mental y sus trabajadores recibieron, en promedio, 27 horas de formación.

Actualmente, las mujeres ocupan cerca del 21% de los empleos directos del sector. La industria cuenta también con una red de 2.935 puntos de venta y 2.548 centros de servicio autorizados en el territorio nacional.