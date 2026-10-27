CANAL RCN
Economía

Industria de motos en Colombia impulsa más de 130.000 empleos: estas son las cifras

La industria de motos en Colombia impulsa más de 130.000 empleos y registra un importante crecimiento, según el más reciente informe de la ANDI.

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros
Foto: Andi y Fenalco

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
01:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria de motocicletas en Colombia no solo mueve las calles, pues también sostiene miles de puestos de trabajo.

Según el informe de Impacto Social 2025 de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, este sector impulsa más de 130.000 empleos y amplía su presencia en distintas regiones del país.

¿Cuántos empleos genera la industria de motos en Colombia?

El reporte señala que las ocho ensambladoras afiliadas a la ANDI, responsables del 95% de los registros de motocicletas, generan 24.494 empleos directos e indirectos. A ellos se suman otros 105.712 vinculados con ventas, distribución, talleres, repuestos y servicios posteriores a la compra.

En conjunto, la cifra creció más del 20% frente a 2023. Esto significa que el impacto económico del sector va mucho más allá de las fábricas y llega a negocios que dependen de la circulación y el mantenimiento de estos vehículos.

Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara, destacó: "La motocicleta representa mucho más que un medio de transporte, detrás de cada una hay una historia de trabajo, emprendimiento, movilidad y progreso para miles de familias colombianas".

Industria de motocicletas invirtió $1.700 millones en seguridad vial

Durante 2025, las empresas destinaron cerca de $1.700 millones a programas de educación y prevención de accidentes. En estas actividades participaron 20.404 personas, un 20,9 % más que en 2023.

Las capacitaciones incluyeron prácticas en pistas, simuladores, encuentros presenciales y herramientas digitales. También se fortaleció Movemos Colombia, con su campaña “El Destino es Volver”, enfocada en promover hábitos de conducción responsable.

El informe revela, además, que las ensambladoras desarrollaron 105 programas de bienestar laboral. Todas implementaron iniciativas de salud mental y sus trabajadores recibieron, en promedio, 27 horas de formación.

Actualmente, las mujeres ocupan cerca del 21% de los empleos directos del sector. La industria cuenta también con una red de 2.935 puntos de venta y 2.548 centros de servicio autorizados en el territorio nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Daño en planta regasificadora de Cartagena provoca racionamiento de gas: ¿Quiénes son los afectados y hasta cuándo irá la medida?

Comercio

Se acerca el Black Friday y este es el dato que los emprendedores deberían conocer

Finanzas personales

Banco permitirá enviar dinero por Bre-B usando el cupo de la tarjeta de crédito: conozca de cuál se trata

Otras Noticias

Atlético Nacional

Kevin Parra llamó “fracasados” a quienes lo critican en Atlético Nacional

Kevin Parra encendió las redes tras responder a los hinchas de Atlético Nacional: video polémico en redes sociales.

Cesar

Esto se sabe sobre el estado de salud del cantante Kbeto Zuleta

Entre las 11 personas hospitalizadas tras el accidente, se encuentran varios integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, tres de ellos en cuidados intensivos.

Viral

Karina García entró en proceso de parto: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Terremoto

Fuerte temblor sacudió Panamá este 27 de octubre: confirman magnitud y epicentro

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta