Presidente De la Espriella anuncia que tres mujeres estarán al mando de la Polfa por primera vez

Este martes 27 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un importante anuncio con respecto a las personas que liderarán a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

El mandatario informó que la dirección queda a cargo de la coronel Liliana Jiménez, la subdirectora operacional será la coronel Jenny Rodríguez y la coronel Diana Daza será la subdirectora de investigación.

¿Quién es la nueva directora de la Polfa?

Por primera vez, tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de esta dirección de la Policía. De la Espriella aseguró que la misión principal será combatir el contrabando.

La coronel Jiménez es oficial superior, cuenta con casi 30 años de servicio y ha hecho parte de varias áreas en la Policía, tales como en la educación, gestión estratégica del talento humano y la cooperación internacional.

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Además, es administradora policial, especialista en pedagogía e investigación en el aula, en seguridad y magíster en intervención en sistemas humanos. En cuanto a su carrera, ha estado en la Dirección de Bienestar Social, la Dirección Antisecuestros y Antiextorsión y en el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula).

Un dato clave es que, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, fue la comandante de la Policía de Caldas, siendo la primera mujer en llegar a este cargo. Durante los 29 años de servicio, ha recibido 64 condecoraciones.

¿Qué funciones tiene la Polfa?

Con base en lo indicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la función principal de la Polfa se centra en el control de todas las mercancías que ingresan al “territorio aduanero nacional que se encuentre en vías de comunicación, lugares no habilitados para el ingreso y en los establecimientos de comercio abiertos al público”.

En ese orden de ideas, los uniformados podrán efectuar medidas cautelares de verificación o la aprehensión de mercancías ante la sospecha de su posible ingreso irregular al país.