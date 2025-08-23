Tiempo de espera que tendría que tener un trabajador para jubilarse si sube la edad de pensión

Actualmente, el sistema pensional colombiano, establecido por la Ley 100 de 1993, mantiene las edades de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, con un requisito de 1.300 semanas de cotización.

La reforma pensional, impulsada por el Gobierno, ha mantenido estas edades, lo cual ha sido un punto clave para su aprobación. No obstante, ha introducido cambios significativos en el requisito de semanas cotizadas para las mujeres, una medida que busca compensar la brecha laboral y de cuidado que enfrentan.

La ley establece una reducción progresiva en el número de semanas requeridas para la jubilación femenina, pasando de 1.300 a 1.000 para el año 2036. Además, se ha contemplado un bono adicional de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres, lo que podría reducir aún más el tiempo de cotización necesario para algunas mujeres.

Aunque la reforma pensional ya ha sido aprobada, el fantasma de una eventual subida en la edad de jubilación sigue rondando, con expertos señalando que es una medida necesaria para hacer frente a las crecientes presiones fiscales y a los cambios demográficos del país.

Tiempo que demoraría un trabajador en jubilarse si sube la edad de pensión

El debate se intensificó con las declaraciones de figuras clave como Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Si bien Villar no propuso una edad específica, sí enfatizó que el sistema pensional debe adaptarse a la realidad demográfica de Colombia, donde la esperanza de vida ha aumentado significativamente en las últimas décadas.

Esta advertencia no es aislada. Diferentes entidades de investigación económica han puesto cifras sobre la mesa. Por un lado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha sido una de las más contundentes en sus proyecciones. Anif propone un aumento gradual de la edad de pensión, fijándola en 67 años para los hombres y 62 años para las mujeres. Esta medida implicaría un incremento de cinco años en la edad de jubilación para ambos géneros.

Por otro lado, Fedesarrollo, otra prestigiosa entidad de análisis económico, tiene una propuesta ligeramente diferente, aunque con el mismo objetivo. Sugiere un aumento más moderado, de tres años, para establecer la edad de jubilación en 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.