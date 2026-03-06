Cuota alimentaria en 2026: casos en los que pueden pedir aumento de esta

El panorama económico de 2026 ha traído consigo transformaciones profundas en las obligaciones familiares. Con el inicio del año, miles de padres y madres en Colombia han tenido que ajustar sus cálculos debido al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), el cual se fijó en $1.750.905 pesos, representando un alza significativa respecto al año anterior.

Este incremento no es solo una cifra macroeconómica; es el eje central que define el "piso" y el "techo" de las obligaciones alimentarias en el país. Según el Código de Infancia y Adolescencia, se presume que cualquier persona obligada a dar alimentos devenga, al menos, un salario mínimo.

Por ello, para quienes tienen cuotas indexadas al SMMLV, el ajuste ha sido del 23%, una cifra que ha generado tanto alivio para los beneficiarios como retos financieros para los aportantes.

Casos en los que pueden pedir aumento de cuota alimentaria

Más allá del ajuste anual obligatorio por ley, existen situaciones particulares donde el monto pactado originalmente deja de ser suficiente o proporcional. Aquí te explico los casos clave en los que tienes derecho a solicitar un incremento formal:

Incremento en las necesidades del beneficiario

A medida que los hijos crecen, sus gastos cambian. No es lo mismo mantener a un bebé que a un adolescente. Puedes pedir aumento si:

El menor cambió de ciclo educativo (ingreso a bachillerato o universidad).

Surgieron gastos médicos imprevistos, terapias o tratamientos permanentes.

El costo de vida (arriendo, servicios o alimentación) aumentó de forma que la cuota actual es insuficiente.

Mejora en la capacidad económica del obligado

Si el padre o madre que paga la cuota obtuvo un ascenso, cambió a un empleo con mejor salario o recibió una herencia, la ley permite revisar el monto. La cuota debe ser proporcional a lo que el obligado gana; si su calidad de vida sube, la de sus hijos también debería hacerlo.

Disminución de ingresos del padre custodio

Si el padre o madre que convive con el menor pierde su empleo o sus ingresos se reducen drásticamente, puede solicitar que el otro progenitor asuma una mayor carga proporcional para equilibrar el sustento del hijo.