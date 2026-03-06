CANAL RCN
Colombia

¡De nuevo se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 6 de marzo de 2026!

¿Cuáles son los municipios en los que se han sentido estos movimientos telúricos? Este es el reporte completo.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
07:13 p. m.
Este 6 de marzo de 2026, desde las primeras horas de la madrugada, comenzaron a presentarse temblores en el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han reportado más de 10 y los epicentros han sido en Chocó, Santander, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander.

RELACIONADO

¿Cuáles han sido las magnitudes de estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 6 de marzo de 2026

  • 1:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 6 de marzo de 2026

  • 1:25 a.m.

Epicentro: Barrancabermeja, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Yondó (Casabe) (Antioquia), a 19 de Barrancabermeja (Santander) y a 48 de Puerto Wilches (Santander).

  • 1:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud. 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 2:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 10:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 12:20 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 12:55 p.m.

Epicentro: 2.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 16 de Ábrego (Norte de Santander) y a 27 de Ocaña (Norte de Santander).

  • 2:10 p.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de El Playón (Santander), a 22 de Suratá (Santander) y a 25 de Rionegro (Santander).

  • 3:40 p.m.

Epicentro: Tuluá, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Riofrío (Valle del Cauca), a 13 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 15 de San Pedro (Valle del Cauca).

  • 4:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

ATENCIÓN: ¡Tembló fuerte en Colombia hoy 4 de marzo de 2026!
RELACIONADO

  • 4:09 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 87 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 29 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 31 de Río Iró (Santa Rita) (Chocó).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

