CANAL RCN
Economía

Cuota de alimentos en Colombia: ¿Padres pueden demandar a sus hijos?

No solo es para hijos: ¿Cómo funciona la cuota de alimentos en Colombia a favor de los padres?

Cuota de alimentos ¿Los padres pueden demandar a los hijos?
septiembre 17 de 2025
04:08 p. m.
En Colombia, la obligación de manutención no es un camino de una sola vía. Aunque es común que los padres cubran los gastos de sus hijos, la ley colombiana también establece un deber recíproco.

Esto significa que los padres, bajo ciertas condiciones, pueden demandar a sus propios hijos para que les brinden una cuota de alimentos en Colombia.

Este derecho busca proteger a los adultos mayores que, por razones de necesidad, no pueden mantenerse por sí mismos.

La base legal de esta disposición se encuentra en el artículo 411 del Código Civil. Este artículo establece que los hijos deben socorrer y cuidar a sus padres en momentos de necesidad, como la vejez o la enfermedad.

Sin embargo, no es un derecho automático. Un padre debe demostrar ante la justicia que cumple con los requisitos necesarios para recibir esta ayuda.

Requisitos que debe tener un padre para que su hijo lo ayude con cuota de alimentos

Para iniciar el proceso, un padre debe demostrar su estado de necesidad, ya sea por falta de ingresos, enfermedad u otra circunstancia.

Al mismo tiempo, el hijo o los hijos deben tener la capacidad económica para asumir esta responsabilidad sin que esto afecte su propia subsistencia.

El primer paso antes de llegar a los tribunales es la conciliación. Los padres deben intentar llegar a un acuerdo con sus hijos en un centro de conciliación. Si este intento de diálogo fracasa, el caso puede ser llevado ante un juez de familia.

En el proceso judicial, el juez analizará la situación de ambas partes, incluyendo las necesidades del padre y los ingresos de los hijos.

¿Qué pasa si un padre abandonó a su hijo en la niñez?

La ley colombiana también considera si el padre incurrió en una falta grave o si abandonó a sus hijos en el pasado.

Si un hijo alega esta situación, debe presentar pruebas para que el juez las considere. Sin embargo, no es una excusa automática para evadir la obligación.

De esta manera, la ley colombiana protege a los padres que necesitan ayuda económica de sus hijos.

Aunque se trata de un proceso con reglas claras, el principio fundamental es la solidaridad familiar. Un padre puede demandar una cuota de alimentos en Colombia como último recurso para asegurar su bienestar, y la ley le brindará el respaldo necesario para hacerlo.

