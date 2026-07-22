David Vélez, fundador de Nubank, se unió a la junta directiva de OpenAI

El empresario colombiano David Vélez, fundador, presidente y CEO global de Nubank, fue nombrado miembro de las juntas directivas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC, según anunció la organización.

En un comunicado oficial, OpenAI anunció que busca fortalecer su liderazgo con perfiles que cuentan con amplia experiencia en la transformación tecnológica de instituciones globales y en la expansión del acceso a servicios para millones de personas.

¿Por qué David Vélez fue elegido para la junta directiva de OpenAI?

OpenAI destacó que David Vélez aporta una "visión complementaria sobre la manera en que la tecnología puede transformar industrias e impulsar el crecimiento económico".

La organización resaltó que, bajo su liderazgo, Nubank se convirtió en el banco digital más grande de América Latina y en una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales del mundo, con más de 135 millones de clientes.

Además, señaló que la compañía continúa expandiendo su presencia más allá de Latinoamérica y avanza hacia Estados Unidos tras obtener una aprobación condicional para establecer un banco nacional en ese país.

El presidente de las juntas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC, Bret Taylor, afirmó que David Vélez ha utilizado la tecnología para transformar los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global.

David Vélez aseguró que la tecnología puede convertirse en "una fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla con las necesidades de las personas como prioridad y con base en la confianza".

¿Cuál es la trayectoria de David Vélez antes de llegar a OpenAI?

OpenAI recordó que David Vélez fundó Nubank en 2013 después de experimentar personalmente la complejidad y los altos costos de la banca tradicional en Brasil. Antes de crear la entidad financiera digital, fue socio de Sequoia Capital con enfoque en América Latina y trabajó en banca de inversión y capital de crecimiento en Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic.

Junto con su esposa, Mariel Reyes, también lidera la plataforma filantrópica VélezReyes+, enfocada en iniciativas relacionadas con gobernanza democrática, educación y otros proyectos para América Latina.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.