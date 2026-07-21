Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 21 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Cada edición del Super Astro Luna deja una especie de fotografía del momento en que concluye el sorteo. Ese instante queda representado por una sola combinación, integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, que desde su publicación pasa a convertirse en la referencia oficial de la jornada y distingue esa fecha de cualquier otra dentro del calendario del juego.

Este 21 de julio de 2026, el Super Astro Luna celebró una nueva edición nocturna y confirmó el resultado correspondiente al día. La combinación anunciada resume el desenlace del sorteo y representa exclusivamente esta jornada, manteniendo la dinámica diaria que caracteriza a esta modalidad.

A diferencia de otros juegos en los que solo se anuncian números, el Super Astro Luna incorpora un componente adicional. El signo zodiacal complementa las cuatro cifras y forma parte del resultado oficial, razón por la cual ambos elementos deben leerse como una sola combinación.

Esa estructura permite identificar con claridad cada edición. Aunque el procedimiento del sorteo permanece igual todos los días, el desenlace cambia constantemente, haciendo que la combinación publicada este 21 de julio de 2026 sea única y corresponda únicamente a esta fecha.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de julio de 2026

Varios apostadores ganaron durante el fin de semana festivo y, por lo tanto, volvieron a conectarse este 21 de julio con el Super Astro Luna.

El sorteo se realizó a las 10:50 de la noche, como es habitual entre semana, y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una combinación que queda asociada únicamente a este martes en el Super Astro Luna

El resultado divulgado identifica exclusivamente la edición celebrada este 21 de julio. Desde el momento de su publicación, las cifras y el signo zodiacal pasan a convertirse en la referencia oficial de esta jornada y en el dato que consultan diariamente quienes siguen el desarrollo del Super Astro Luna.

Con este nuevo resultado, el juego suma otra edición a su calendario de sorteos. La combinación anunciada permanecerá vinculada a este martes, mientras la próxima jornada dará paso a una secuencia completamente diferente, manteniendo el principio que distingue al Super Astro Luna: cada día tiene un desenlace propio y una combinación irrepetible.