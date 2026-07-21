Pagos internacionales: así los está transformando la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial está generando cambios en un terreno que hasta ahora parecía distante de esta tecnología: la gestión financiera. El aumento de suscripciones, servicios en la nube y proveedores extranjeros obliga a las compañías a buscar mecanismos más rápidos para realizar pagos internacionales.

De acuerdo con información analizada por Jeeves, el gasto empresarial relacionado con inteligencia artificial creció 134 % entre enero y abril de 2026. Este comportamiento indicaría que las organizaciones están superando la etapa de pruebas para incorporar modelos y aplicaciones de IA en procesos habituales de producción, atención al cliente, programación y análisis de datos.

La inteligencia artificial vuelve más variables los presupuestos

A diferencia del software contratado mediante licencias fijas, numerosas plataformas de inteligencia artificial cobran según el volumen de consultas, procesamiento de datos o automatizaciones ejecutadas.

“La expansión de la IA también está modificando la manera en que las empresas realizan pagos internacionales”, explica Dileep Thazhmon, CEO y fundador de Jeeves.

Este modelo obliga a los departamentos financieros a controlar consumos repartidos entre equipos, proyectos y proveedores ubicados en distintos mercados.

Las 'stablecoins' ganan terreno en las empresas

Ante este panorama, algunas compañías están recurriendo a 'stablecoins' para administrar pagos internacionales. Estos activos digitales mantienen su valor vinculado a monedas como el dólar y pueden reducir los tiempos de ciertas operaciones transfronterizas.

Jeeves informó que más del 50 % del volumen de pagos internacionales procesado por su plataforma utiliza infraestructura basada en 'stablecoins'. Además, este mecanismo habría registrado un crecimiento trimestral del 400 %.

Aunque su implementación exige controles regulatorios, contables y de seguridad, las 'stablecoins' comienzan a tener mayor presencia en empresas que contratan servicios tecnológicos globales.

"La adopción corporativa de las 'stablecoins' ha venido acelerándose porque resuelven un problema real para las empresas: la lentitud y complejidad de los pagos internacionales. Se trata de una tecnología que permite mover dinero entre países de forma más eficiente, manteniendo la experiencia financiera tradicional que requieren los equipos de tesorería y finanzas", explica Haizea Caravaca Garmendia, Country Manager de Jeeves para Colombia y México.