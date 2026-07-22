Aumenta la cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos: ¿Cuántos van?

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que devastó Venezuela hace casi un mes alcanzó las 5.346 personas, según el balance más reciente publicado por Jorge Rodríguez.

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Esta cifra deja en evidencia la magnitud de una de las catástrofes consideradas como uno de los peores desastres naturales en la historia reciente de América Latina.

Los dos sismos consecutivos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacudieron el 24 de junio el norte del país, impactando al estado La Guaira y Caracas.

Miles de damnificados y heridos en la tragedia de Venezuela

El número de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el balance oficial, mientras que las labores de rescate continúan en La Guaira, considerada la zona cero del doble sismo.

Rescatistas y voluntarios trabajan incansablemente para encontrar los cuerpos de las víctimas que aún permanecen sepultadas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

La crisis humanitaria se agrava con al menos 23.122 personas sin hogar, viviendo en campamentos improvisados desplegados en estadios, plazas y aceras.

Muchos de estos desplazados carecen de acceso a servicios básicos como agua corriente o baños portátiles, según reportes de las zonas afectadas.

Delcy Rodríguez anunció que construirá 4.000 viviendas

En respuesta a la emergencia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó el lunes apartamentos en un complejo de viviendas sociales en Caracas a unas 200 familias damnificadas.

Durante el acto, prometió entregar 4.000 viviendas este año a los afectados por el terremoto.

Uno de los aspectos más preocupantes es la cifra de desaparecidos. Aunque las autoridades venezolanas evitan pronunciarse oficialmente sobre este dato, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que esa cifra podría alcanzar hasta 50.000 personas.

Algunas proyecciones más conservadoras apuntan a una cifra cercana a los 10.000 desaparecidos.

El desastre afectó aproximadamente 856 edificios y provocó el colapso total de 190 estructuras. Las operaciones de rescate lograron salvar a unas 6.452 personas de los escombros en los días posteriores al terremoto.