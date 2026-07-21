Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026

Con la templanza de quien sabe que lo ha dado todo dentro del terreno de juego, Nicolás Hernán Otamendi puso punto final a una de las trayectorias defensivas más emblemáticas y prolíficas en la historia del fútbol internacional. Tras la culminación de la Copa del Mundo de 2026, el zaguero de 38 años oficializó su retiro del combinado nacional de Argentina, concluyendo un ciclo de 17 años ininterrumpidos en los que transitó desde la más cruda adversidad hasta la gloria absoluta en el escenario mundial.

El anuncio formal, difundido a través de un sobrio y emotivo mensaje institucional, confirmó lo que el propio futbolista había perfilado con antelación: la cita ecuménica de Norteamérica representaría la última estación de su viaje con la camiseta albiceleste.

Con la jerarquía que caracterizó toda su carrera, el experimentado marcador central dejó en claro que su compromiso con la representación nacional llegó a su término con la tranquilidad de quien cumplió con el deber supremo.

Este fue el legado de Otamendi en Argentina

El recorrido de Otamendi en el seleccionado mayor comenzó en 2009, cuando un joven central de Vélez Sarsfield captó la atención de Diego Armando Maradona. Desde aquel debut internacional, su figura se fue consolidando como un pilar ineludible en el esquema de los sucesivos cuerpos técnicos.

A lo largo de casi dos décadas, el "General" disputó un total de 139 partidos oficiales vistiendo la casaca nacional, cifra que lo sitúa entre los futbolistas con mayor cantidad de presencias en la historia del seleccionado argentino.

En su expediente internacional destacan participaciones en cuatro Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y la edición de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá), siendo además el único marcador central argentino en registrar tal regularidad a nivel mundialista.

Asimismo, disputó cinco ediciones de la Copa América, cita en la que formó parte indivisible de la estructura que rompió la sequía de 28 años sin títulos continentales.

"Las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Hoy nos toca volver con la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo. Gracias por creer y por acompañarnos siempre", expresó el defensor en su comunicado de despedida.

Más allá de la frialdad de las estadísticas, el impacto histórico de Nicolás Otamendi radica en su rol durante el proceso encabezado por Lionel Scaloni. Junto a referentes de la talla de Lionel Messi y Ángel Di María, fue integrante de la denominada "vieja guardia" que supo reinventarse para liderar la etapa más laureada del fútbol argentino moderno.

Durante esta etapa de esplendor, Otamendi conquistó la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley y la ansiada Copa del Mundo de Catar 2022, hito donde exhibió un nivel superlativo que lo posicionó entre los mejores defensores del planeta. Su palmarés se completó con el bicampeonato de América logrado en 2024 en suelo estadounidense.